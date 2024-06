Infastidiscono un barista e poi aggrediscono i poliziotti: Alassio “vietata” per 6 mesi a una coppia di ragazzi

Alassio. Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio intensificata in particolare durante questo periodo estivo, il Questore di Savona ha emesso a carico di un 24enne e di una 19enne, entrambi con precedenti, il foglio di via obbligatorio a seguito del quale non potranno fare rientro ad Alassio per 6 mesi.

Alcuni giorni fa hanno infastidito il titolare di un bar del centro di Alassio che, avendo subito lo stesso episodio anche la sera precedente, ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112 NUE. Rintracciati immediatamente nelle vicinanze del locale, hanno opposto resistenza alla richiesta di farsi identificare, aggredendo i poliziotti e vendendo di conseguenza denunciati.

Per questi motivi il Questore, nell’immediatezza del fatto, ha emesso a carico di entrambi il Foglio di via obbligatorio, notificato subito dai poliziotti del Commissariato: i due sono stati quindi allontanati da Alassio e non potranno farvi rientro per 6 mesi.