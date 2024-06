Indagine in Provincia, il Pd contro il sindaco di Albisola Garbarini: “In caso di condanna si rischia commissariamento”

Albisola Superiore. “Apprendiamo dai giornali della conclusione delle indagini riguardanti le accuse in capo a Giulia Colangelo, ex direttrice generale della Provincia di Savona e ex segreteria comunale di Albisola Superiore, per maltrattamenti sul posto di lavoro e modifica delle graduatorie riguardanti un concorso pubblico. In quest’ultimo capo d’accusa sono coinvolti anche i neo eletti Maurizio Garbarini e Sara Brizzo. Sebbene la conclusione delle indagini non rappresenti un rinvio a giudizio, la non archiviazione delle accuse è un segnale preoccupante per la nostra città“. A lanciare l’allarme è il circolo albisolese del Partito Democratico.

“Nel caso il rinvio venisse confermato ed a questo seguisse una condanna – fanno notare i dem – si esporrebbe il Comune al rischio di un commissariamento ed a elezioni anticipate. Come Partito Democratico confidiamo nella magistratura e non ci permettiamo di esprimere giudizi di merito, in quanto questo è compito del giudice. Sul piano politico tuttavia esporre il Comune ad un simile rischio denota una mancanza di lungimiranza amministrativa, specialmente in quanto questa eventualità era già nota prima delle elezioni”.

“Inoltre è necessario ricordare che questa situazione è stata generata dalla decisione, durante la precedente consiliatura, del sindaco Garbarini di nominare come proprio segretario comunale Colangelo, sua dirigente sul posto di lavoro in Provincia. Generando di conseguenza un potenziale conflitto tra i ruoli che ha avuto come risultato una zona grigia di attività amministrativa, vulnerabile a possibili azioni illecite” concludono.