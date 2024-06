Incontro politico a casa di Giovanni Toti: “Niente dimissioni, andiamo avanti. Ha il diritto e il dovere di governare”

Liguria. “Non si è parlato di dimissioni. Giovanni Toti ha il dovere e il diritto di governare e lo farà in piene sintonia con tutta la giunta”. Questa una delle prime sintesi dell’incontro avvenuto questa mattina tra il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, attualmente agli arresti domiciliari a seguito dell’inchiesta sulla corruzione della Procura di Genova e i vertici della giunta regionale vale a dire gli assessore Giacomo Giampedrone, Marco Scajola e l’attuale presidente ad interim Alessandro Piana.

A riassumere i contenuti dell’incontro i tre assessori durante una conferenza stampa congiunta: “Abbiamo parlato del programma politico per cui siamo stati votati nel 2020, e di cui rispetteremo il cronoprogramma – ha ricordato Giacomo Giampedrone – e nell’assestamento di bilancio di fine luglio non toccheremo i soldi dei liguri. Andiamo avanti coesi, in attesa che il presidente Toti possa tornare nel suo ruolo“.

Dal punto di vista processuale l’avvocato Stefano Savi, presente all’incontro, ha poi ribadito la linea già esplicata in questi giorni, focalizzata sulla revoca degli arresti domiciliari “Aspettiamo la sentenza del Tribunale del Riesame, crediamo che oggi non sussistano rischi di inquinamento delle prove“.

La riunione si è svolta sotto lo sguardo delle fiamme gialle nella villa di Toti ad Ameglia, in via Pisanello, frazione Cafaggio. Si tratta di un quartiere residenziale non lontano dal fiume Magra. La villa è al riparo da sguardi indiscreti, nascosta da una folta vegetazione e raggiungibile solo oltrepassando una cancellata. Davanti al cancello e alla strada privata che porta all’abitazione numerosi giornalisti si sono assiepati fin dalle prime ore del mattino.

Una situazione, quella di oggi, che rappresenta un unicum a livello politico e giuridico: il quadro è quello straordinario di un presidente di Regione arrestato, ai domiciliari e a cui viene concesso di dialogare su temi politici con esponenti della giunta e dei partiti della sua coalizione.

L’ok agli incontri è arrivato venerdì dal tribunale di Genova, dopo il nulla osta sostanziale della procura, che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Stefano Savi.