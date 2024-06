Incidente sul lavoro a Cairo Montenotte, donna di 55 anni resta ustionata: trasferita in elicottero a Villa Scassi

Cairo Montenotte. E’ stata trasferita in elicottero al centro grandi ustionati di Villa Scassi a Genova la donna di 55 anni che, nella tarda mattinata di oggi, è stata vittima di un incidente sul lavoro a Bragno, frazione di Cairo Montenotte.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 13 nella sede di una fabbrica specializzata in analisi ambientali in corso Stalingrado. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe entrata in contatto con alcune sostanze chimiche che le avrebbero procurato ustioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce bianca di Cairo, insieme all’automedica del 118. Viste le condizioni della donna è stato chiesto il supporto dell’elicottero Grifo, che l’ha trasferita immediatamente a Villa Scassi in codice rosso.