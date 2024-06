Incidente mortale a Borghetto, il 1^ luglio nella cattedrale di San Michele il funerale di Antonella Rubaldo

Albenga. Si terrà lunedì 1^ luglio alle 16 nella cattedrale di San Michele Arcangelo il funerale di Antonella Rubaldo, la 57enne residente ad Albenga, di professione OSS (operatore socio sanitario), che nella notte tra il 24 e il 25 giugno ha perso la vita in un tragico incidente.

Il tragico schianto è avvenuto sulla via Aurelia a Borghetto Santo Spirito, pochi minuti prima delle due. Un impatto violento tra lo scooter Dink guidato da Antonella ed una Mercedes classe A che proveniva dalla direzione opposta.

Lo scontro è stato frontale e non ha lasciato scampo alla 57enne. Nonostante l’intervento tempestivo e in numero massiccio dei soccorritori, infatti, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Il rosario sarà recitato domenica 30 giugno alle 18 presso la camera ardente del Santa Corona di Pietra Ligure.

Antonella lascia la madre Angioletta, il compagno Luca, gli zii, i cugini ed i colleghi (qui il loro ricordo).