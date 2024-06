Albenga. Si trova in coma farmacologico, in rianimazione, in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il 18enne che ieri (7 giugno) ha avuto la peggio nel terribile incidente avvenuto ad Albenga.

Il sinistro si è verificato in serata, poco dopo le 20, all’incrocio tra la via dell’Agricoltura e la via Aurelia. Ha visto coinvolti 4 mezzi: due auto (una Opel nera e una Volkswagen T-Roc), un furgone Fiat Ducato e uno scooter delle consegne di una pizzeria kebab da asporto, guidato proprio dal ragazzo.

Stando alle testimonianze dei presenti, la moto procedeva sull’Aurelia da Ceriale in direzione Albenga, la Opel nera sull’Aurelia in direzione opposta, mentre il T-Roc arrivava da Albenga, precisamente da via dell’Agricoltura. L’impatto più violento, di cui le cause sono ancora da accertare, è avvenuto tra la Opel nera e lo scooter, che stava probabilmente cercando di svoltare in via dell’Agricoltura: il giovane alla guida del mezzo a due ruote è stato sbalzato per diversi metri all’indietro.

Poi l’impatto tra la Opel ed il T-Roc. Ed infine le due auto sono andate ad impattare, in una sorta di carambola, contro il Fiat Ducato parcheggiato a bordo strada.

Mentre gli occupanti degli altri veicoli hanno subito ferite e traumi giudicati non gravi, il 18enne, il cui casco si è rotto in seguito all’impatto, ha riportato la frattura di tibia, perone e di entrambi i femori.

Albenga, schianto in viale Agricoltura

Immediato e massiccio l’arrivo dei soccorritori: 4 ambulanze, 2 automediche, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Il personale medico, intervenuto prontamente, ha sedato e intubato il ragazzo, quindi la corsa d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure, dove si trova tutt’ora ricoverato.