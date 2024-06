Incidente ad Albissola, scontro auto-moto: un ferito e traffico in tilt sull’Aurelia

Albissola Marina. Incidente, con grosse ripercussioni sul traffico. È accaduto questa mattina, intorno alle 10,45, ad Albissola Marina, in corso Baldovino Bigliati (Aurelia).

Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, sono state un’auto ed una moto, con il centauro, un 17enne, che ha avuto la peggio.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, la polizia locale di Savona e un’ambulanza della croce oro mare di Albissola. Per fortuna le ferite del giovane non sono risultate gravi: è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Il sinistro, come detto, ha creato grossi disagi alla viabilità: al momento ci sono lunghe code nel tratto Albissola-Savona.