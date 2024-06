Inchiesta corruzione: sentiti in procura l’ex procuratore capo Cozzi e l’ad di Autostrade Tomasi

Liguria. Nuova giornata di audizioni, lunedì, a palazzo di giustizia nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria. Nel giorno in cui Giovanni Toti ha depositato tramite il suo avvocato l’istanza di revoca degli arresti domiciliari, in procura sono arrivati Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, e l’ex procuratore capo Francesco Cozzi.

Tomasi è arrivato in procura poco dopo le 14.40 ed è stato interrogato per circa due ore e mezza dal pm Luca Monteverde. Domande finalizzate a fare chiarezza e acquisire elementi sui presunti finanziamenti illeciti versati dall’imprenditore Aldo Spinelli al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e all’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Paolo Emilio Signorini, tutti e tre agli arresti dal 7 maggio.

Tomasi è stato convocato come testimone per chiarire quali intenzioni avesse Spinelli in merito a un’area demaniale assegnata in precedenza ad Autostrade, che l’imprenditore portuale avrebbe voluto per sé, così da ampliare gli spazi da destinare ai container: “Quell’area lì delle autostrade che avete messo a posto a fianco a Erzelli, che da…siccome è…è…era per lo smarino della della…gronda – dice Spinelli in una telefonata del 4 agosto 2022 a Toti, intercettata – si ma non..se…provvisorio…non riesci a farmela dare dalle autostrade?”. Toti faceva presente, rilevano i pm, che sarebbero partiti a breve i lavori per la gronda, ma l’imprenditore insisteva ancora: “A noi serve per due tre mesi perché siamo in emergenza totale hai capito…”.

A quel punto, sempre stando alle intercettazioni, Toti acconsentiva a “chiedere a Tomasi”, ovvero all’ad di Autostrade, e Spinelli concludeva con un’ultima pressante richiesta: “Chiedi a Tomasi dai Giovanni, fai uno sforzo, fammi la cortesia”. La stesa richiesta veniva rinnovata un mese dopo nel coeso di un’altra conversazione telefonica: Toti chiama Spinelli, che ribadisce di non avere più spazio in porto, e torna a parlare di quella che definisce “area soft” delle Autostrade a fianco degli Erzelli, con tutta probabilità – rilevano i pm – intendendo il terminal Erzelli 2 in pressi della foce del fiume Polcevera, lato ponente.

“Guarda Giovanni, bisogna che voi mi salvate con quell’area Soft lì delle Autostrade che c’ho a fianco agli Erzelli, eh – dice Spinelli – guarda, stiamo scoppiando tutti di lavoro, tutti tutti, quell’area…”. Toti a quel punto si offre nuovamente di sentire Tomasi: “Ora lo cerco dai, che gli devo parlare per due tre robe e lo cerco subito… così me lo ricordo” e, di fronte ai reiterati appelli di Spinelli – “Dai fammi la cortesia” e ancora “e dai dammi una mano Giò…” – rassicura ancora: “Tranquillo”.

Un ulteriore pratica riguarda poi l’utilizzo dei residui dello scavo del tunnel subportuale per il riempimento di Calata Concenter, altro intervento per il quale Spinelli faceva pressioni sia su Toti sia sul sindaco di Genova, Marco Bucci.

La consulenza verbale di Cozzi

L’ex procuratore capo Cozzi, invece, viene sentito per una consulenza verbale da 15mila euro fatturata ad Aldo Spinelli relativa a un parere legale rilasciato circa nell’ottobre del 2022, un anno dopo essere andato in pensione da magistrato.

A contattarlo Roberto Spinelli, figlio di Aldo, oggi accusato come il padre di corruzione e colpito da una misura interdittiva. Cozzi, che nel luglio 2022 si era iscritto all’Ordine degli avvocati di Piacenza e poteva svolgere regolarmente la professione forense, aveva accettato la proposta di Spinelli di fornire alcuni consigli e pareri legali. Al centro la “battaglia” con Gianluigi Aponte, patron di Msc, per le concessioni portuali, nello specifico il Terminal Rinfuse.

In una conversazione intercettata tra Spinelli e Rino Canavese, membro del board portuale ed ex presidente dell’Autorità Portuale di Savona, Spinelli dice all’altro che “abbiamo preso un consulente adesso, il procuratore capo della Repubblica (in in quel momento ormai già ex, ndr). Tienitelo per te”. Poi riferisce di avere mostrato a Cozzi l’accordo di separazione del Terminal Rinfuse redatto dal legale di MSC, Alberto Rossi: “Quando ha visto quel documento che ha portato Rossi per fare la separazione – dice Spinelli aggiungendo – guarda noi l’abbiamo preso come consulente…”. Canavese dice a Spinelli di avere nel corso degli anni “assunto due figli di procuratori”, e Spinelli replica: “Hai fatto bene”, aggiungendo poi: “Se succede il finimondo io mi paro il c… Qui non succede una bomba, di più, Hiroshima è niente in confronto”.

A Cozzi non è contestato nulla e non viene mosso alcun addebito, ma i pm sono interessati a chiarire le circostanze in cui è stato emesso il parere legale. L’ex procuratore dal canto suo ha confermato in una nota che “ mi è stato chiesto da Roberto Spinelli che ho conosciuto solo nel luglio 2022 insieme ad altro suo avvocato un parere tecnico giuridico sulla correttezza di accordi intercorsi tra la sua società e altre società negli anni 2006 e 2007 e seguenti, sui quali vige per me il segreto professionale”.

Cozzi ha quindi chiarito di avere accettato “nell’ottobre 2022 di esaminare i profili giuridici delle questioni contrattuali anche sotto il profilo della conformità all’interesse pubblico. Ho esaminato la documentazione e all’esito e previa specificazione dell’attività svolta, ho rilasciato regolare e unica fattura nel 2023 mesi prima prima di assumere l’incarico di difensore civico dal 2 agosto 2023 a seguito della delibera del Consiglio regionale”.

L’ex capo dei pm genovesi ha spiegato inoltre che il parere espresso era anche di carattere penale : “Mi è stato anche chiesto se taluni comportamenti di anni precedenti in vicende contrattuali potevano meritare presentazione di esposti in sede penale da parte di chi mi ha chiesto il parere”. Poi ha confermato – come rilevato dagli inquirenti durante le indagini – di essere salito in un’occasione sullo yacht di Spinelli, il Leila, ormeggiato alla Fiera, ma precisa che “né in tale occasione né in altra, come del resto mai avvenuto in vita mia, mi è stato richiesto di riporre al di fuori dei locali in cui ero stato invitato né il telefonino né alcunché, anche perché l’unico segreto da mantenere era quello connesso alla attività professionale che ho obbligo di osservare”.