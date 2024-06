Inchiesta corruzione, Salvini: “Con Toti ai domiciliari si chiede di fermare le opere, ma io vado avanti come un treno”

Liguria. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato a commentare l’inchiesta che coinvolge Giovanni Toti, tuttora agli arresti domiciliari dopo il rigetto dell’istanza presentata dall’avvocato Stefano Savi: “Non è normale un Paese dove si tiene per settimane o per mesi agli arresti un governatore eletto liberamente e democraticamente dai cittadini e con questa inchiesta si chiede di fermare le opere pubbliche che sono fondamentali per Genova, la Liguria e l’Italia”.

“Costi quel che costi io sulla diga di Genova, sui lavori che servono alla Liguria e a tutta l’Italia vado avanti come un treno“, ha sottolineato poi il ministro.

“Non pensavo che potesse accadere, ma devo dare ragione a Salvini – commenta Davide Natale, segretario regionale del Pd -. Quanto dichiarato dal ministro all’assemblea generale di Ance genera non poche preoccupazioni. Salvini ha aperto uno scontro istituzionale nei confronti della magistratura, sostenendo che chi è eletto nelle istituzioni deve essere posto sopra ogni regola e per questo non può essere oggetto di indagini e tantomeno di arresti”.

“Appare poi completamente fuori luogo quella affermazione velata di minaccia su voler andare avanti costi quel che costi, come se andare avanti dipendesse da lui. Ma a quale titolo? Con quali competenze? Salvini non è né l’ente appaltante, né il progettista, né il verificatore delle opere – continua Natale -. Quindi è inutile che cerchi di ritagliarsi un ruolo che non gli appartiene. Comunque le opere stanno rallentando, o in alcuni casi sono ferme, solo per l’incapacità di governo e amministrativa di questo centrodestra. La Liguria per ripartire deve liberarsi della zavorra politica rappresentata dal centrodestra. Toti si dimetta e si indicano nuove elezioni”.

“Nessuno disconosce la legittimazione popolare. Proprio per questo noi ribadiamo che questa legittimazione dovrebbe essere rimisurata con nuove elezioni, soprattutto alla luce dei comportamenti del presidente Toti – dichiara oggi il capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. Ad oggi le decisioni della maggioranza hanno ottenuto un unico risultato: far diventare marcescente l‘inchiesta tutta. Un pastrocchio tra interesse di Toti a restare in sella e interesse dei consiglieri regionali di maggioranza a mantenere la poltrona che danneggia gli interessi dell‘intera regione, oltre che apparire come un‘intollerabile barzelletta e un inganno della volontà degli elettori e delle elettrici liguri, che avrebbero il diritto e il dovere di essere chiamati in causa. Se il centrodestra è così convinto che il suo capo politico abbia agito nell‘interesse dei liguri e delle liguri non deve far altro che verificarlo con nuove elezioni”.