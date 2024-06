“Inadempienze contrattuali e mancato raggiungimento di quote di differenziata”, Ata dovrà risarcire 400mila euro al Comune di Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Ammontano a circa 400 mila euro i fondi che Ata spa, società di igiene pubblica che ha gestito per anni il servizio di nettezza urbana, dovrà versare al Comune di Borghetto Santo Spirito. Lo ha stabilito la sezione del tribunale di Genova specializzata in materia di impresa.

Ata era subentrata nella gestione della raccolta dei rifiuti di Borghetto Santo Spirito a gennaio 2015, per iniziativa dell’amministrazione dell’allora sindaco Gianni Gandolfo; nonostante l’incremento nella quota di differenziata, il cambio di gestore era stato accompagnato da numerose proteste, da parte della minoranza consiliare, di residenti e turisti e dei commercianti, così come raccontato a suo tempo da IVG.it

L’elezione del nuovo sindaco, Giancarlo Canepa, avvenuta nel 2017, è coincisa poi con il classico “giro di vite” volto a garantire la migliore qualità del servizio, specie rispetto a quanto previsto dal contratto d’appalto: “Quando mi sono insediato nel 2017 – spiega Canepa – il Comune ha iniziato a comminare sanzioni per varie inadempienze contrattuali, alcune minori (tipo per il mancato svuotamento degli scarrabili dedicati alle risulte della manutenzione del verde pubblico o per la mancata presenza del numero minimo di mezzi o personale in cantiere) e altre decisamente più importanti (come per il mancato raggiungimento della percentuale di legge di raccolta differenziata). In particolare avevamo comminato una tranche di 512 mila euro di sanzioni trattenendole dal pagamento mensile del servizio. Ovviamente la somma, essendo oggetto di contenzioso, era stata interamente accantonata nell’apposito fondo vincolato del bilancio comunale”.

Ata aveva fatto opposizione contro i 512 mila euro di sanzioni e la questione era finita poi in tribunale.

Ora il giudice ha ritenuto nulle circa 10/15 mila euro di sanzioni (quelle minori) e valide le restanti sanzioni (per un totale di 500 mila euro circa) legate al mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata per più anni. Il magistrato, poi, ha ritenuto (a propria discrezionalità) di ridurre di circa 90 mila euro tale importo, arrivando quindi a stabilire un totale un “risarcimento” di 512 mila euro complessivi. Di questi, circa 400 mila rimarranno al Comune (rappresentato dall’avvocato Marco Barilati di Genova) e i rimanenti 110 mila circa saranno versati ad ATA

“Quando mi sono insediato nel 2017 la situazione della raccolta rifiuti da parte di ATA era catastrofica – rimarca ancora Canepa – Da subito ho ritenuto che, nell’interesse del paese, fosse sacrosanto applicare tutte le possibili sanzioni. Ancora oggi, nonostante la situazione sia migliorata tantissimo grazie all’impegno di Sat, paghiamo le conseguenze di una progettazione inadeguata del servizio affidata senza criterio dall’allora giunta Gandolfo. Con la modifica del Piano d’Ambito che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, andremo a risolvere definitivamente la problematica. Non abbiamo mai avuto dubbi di aver ben operato dal momento che la qualità del servizio era davvero molto bassa rispetto ai corrispettivi versati”.

“Questi 400 mila euro che giustamente avevamo trattenuto e che ora entrano nelle disponibilità del Comune verranno investiti sul territorio in opere o servizi di pubblica utilità”, conclude Canepa.