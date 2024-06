In Liguria le spiagge sono un terzo di tutta l’estensione delle coste, il rapporto Ispra che smentisce la tesi del Governo: “Risorsa ridotta”

Liguria. Le coste basse e sabbiose (meglio note come spiagge) in Liguria rappresentano solo un terzo di tutta l’estensione costiera e misurano circa 120 chilometri lineari, con una profondità media tra le più basse in Italia, pari a 26 metri. Ne consegue che la superficie complessiva delle spiagge liguri equivale più o meno a quella dell’intero comune di Portofino. Sono i dati che emergono dal rinnovato censimento Ispra sulle spiagge, che quest’anno aggiorna e integra i dati costieri del 2020, completando le informazioni già elaborate gli scorsi anni per la linea di costa e la linea di retrospiaggia.

Le spiagge della Liguria rappresentano solo il 2% della superficie totale occupata da spiagge in Italia. Quest’ultima, a sua volta, misura meno del territorio del solo municipio di Ostia, a Roma: 120 chilometri quadrati, una superficie che comprende le grandi spiagge di Rimini o della Locride, fino alle piccole e suggestive pocket beach tra le scogliere dell’Asinara o alle spiaggette che sopravvivono tra i porti, i lungomare o le scogliere artificiali davanti le nostre città di mare. Mediamente le spiagge italiane sono profonde circa 35 metri, e occupano circa il 41% delle coste, ovvero circa 3.400 chilometri, su un totale di più di 8.300 chilometri.

“La distribuzione della superficie per lunghezza di costa occupata dalle spiagge non è affatto uniforme tra le varie regioni. Sono quelle del sud e le isole maggiori a costituire oltre due terzi delle spiagge italiane, mentre regioni come la Liguria o l’Emilia-Romagna si trovano a dover gestire una risorsa relativamente ridotta – spiega Ispra -. Le condizioni non cambiano di molto se si passa a considerare i valori della superficie delle spiagge italiane, con le regioni del sud che valgono metà della superficie nazionale e la Calabria che, da sola, vale il 20% del totale. La comparazione tra i due valori (costa occupata e superficie) non trova corrispondenza perché la conformazione dei territori genera spiagge di profondità molto diverse: le spiagge adriatiche, infatti, sono generalmente le più profonde, con quelle del Veneto profonde mediamente 67 metri e quelle dell’Emilia-Romagna 72 metri, circa il triplo dei valori di Liguria (26 metri) e Sardegna (22 metri)”.

Il monitoraggio di Ispra assume particolarmente interesse in tema di concessioni balneari. A livello regionale è nota infatti la discrepanza tra la nozione geologica di “spiaggia” e i parametri considerati per l’applicazione della legge regionale del 2008, quella che impone ai comuni di adibire il 40% del litorale a spiagge libere o libere attrezzate. Nel conteggio, in effetti, vengono comprese anche scogliere e piattaforme, purché dotate di un accesso idoneo alla balneazione. Secondo i dati di Legambiente quasi il 70% delle spiagge liguri propriamente dette è in concessione a uno stabilimento balneare.

Ma non solo. Per contestare l’applicazione della direttiva Bolkestein, che prescrive di mettere a gara le concessioni del demanio marittimo, le associazioni dei balneari si rifanno ai dati di una mappatura avviata dal Governo e inviata a Bruxelles. Secondo le stime del tavolo tecnico, il demanio marittimo in Italia ha una superficie di 381 chilometri quadrati (ma in questo dato sono compresi anche porti, aeroporti, parchi e aree industriali) di cui 127 chilometri quadrati risultano occupati. In base a questo rapporto è stato calcolato che solo il 33% è in concessione e quindi la risorsa spiaggia non risulterebbe “scarsa”, venendo così a mancare il requisito base per il rispetto della direttiva. Ma il calcolo, come detto, non prende in considerazione solo le spiagge. E il rapporto Ispra conferma che le spiagge sono un bene raro, soprattutto in una regione come la Liguria.

Del resto a inizio maggio anche il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul ricorso di uno stabilimento balneare di Rapallo, ha contestato la presunta “non scarsità” delle spiagge asserita dal Governo e ha ribadito che le concessioni vanno messe subito a gara, senza ulteriori proroghe, in applicazione del diritto europeo.

Il monitoraggio Ispra sulla linea di costa

Ispra pubblica sul proprio portale delle coste il database geografico degli elementi che compongono l’assetto costiero, da oggi integrato con la componente delle spiagge. Ogni elemento spiaggia è corredato da una serie di informazioni pensate a questo scopo, al di là delle caratteristiche di geometria, superficie e tratto della costa occupato; quelli selezionati per l’attuale indagine riguardano la tipologia di substrato, la presenza di opere legate al turismo balneare e informazioni a supporto degli studi che riguardano gli accumuli di biomassa, strettamente legati alla protezione naturale delle spiagge. Questi dati sono consultabili anche con una mappa interattiva.

Quest’anno sono stati aggiunti elementi utili a supportare la gestione sostenibile delle spiagge e per contrastare l’erosione costiera e gli effetti dei cambiamenti climatici. Uno di questi elementi riguarda la litologia delle spiagge (sabbia, ciottoli) con una caratterizzazione rinnovata, oggi definita “tipologia di substrato” in quanto si è rilevato che circa l’1% dei poligoni è in effetti costituito esclusivamente da accumuli di biomassa, con la base appoggiata proprio sul fondale marino. Questi accumuli possono essere costituiti dalle banquette di posidonia spiaggiata o da altri materiali vegetali (tronchi, canne) che, quando non eliminati, possono costituire un elemento di “elasticità della spiaggia” che la protegge contro l’azione delle mareggiate.

Per questi rilievi sono state utilizzate prevalentemente le immagini satellitari e fotografiche di Google Earth. Lo scopo era definire la presenza di accumuli di biomassa nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2024. Ne è emerso che in circa metà delle spiagge italiane si presentano almeno tracce di tali accumuli (53%), in una quantità che tende a non essere costante ma a sparire o magari aumentare da una stagione all’altra e da un anno all’altro.

Per il rilievo più recente disponibile, con una chiarezza sufficiente delle immagini, si è fatta un’analisi qualitativa sulla porzione di spiaggia coperta da tali accumuli; prendendo a riferimento solo la data più recente, la presenza di tracce di accumuli di biomassa scende al 35% delle spiagge italiane, mentre per il 15% dei casi si rilevano porzioni più consistenti di copertura della superficie delle spiagge (oltre il 20%).