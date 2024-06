Il savonese Stefano Frumento nuovo comandante del Comsubin, reparto d’élite degli incursori subacquei della Marina Militare

Savona. Un savonese al comando del Comsubin. Il Contrammiraglio Stefano Frumento ha ceduto così il comando della Prima Divisione Navale e ora ha assunto quello del Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei”: gli eredi degli Uomini Gamma che svolsero importanti azioni militari con gli SLC, Siluri Lenta Corsa, meglio conosciuti come “Maiali”. Uno dei Comandi più importanti della Forza Armata.

Frumento è nato a Savona nel 1971, a Villapiana e ha frequentato lo scientifico “Orazio Grassi”. Nel 1991 vince il Concorso per accedere all’Accademia Navale di Livorno. Laureato in “Scienze Marittime e Navali” come Ufficiale dei Ruoli Normali dello Stato Maggiore con il grado di Guardiamarina. Frequenta su domanda, presso il Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” (ComSubIn), il corso di specializzazione brevettandosi Incursore di Marina e Palombaro.

Poi una carriera brillante. Alcune tappe. Tenente di Vascello, Comandante Nave Spica P403. Capitano di Corvetta, comandante alla classe in Accademia Navale. Capitano di Fregata. comandante Nave Grecale F571 dal settembre 2013 al settembre 2014 impiegata, tra l’altro, nell’operazione “Mare Nostrum” per il contrasto alla tratta dei migranti durante la quale ha operato numerosi salvataggi. Poi Capitano di Fregata con incarico al comando operativo Forze Speciali interforze. Capitano di Vascello, comandante della Nave Garibaldi 551, prima nave portaeromobili costruita dall’Italia dopo il conflitto mondiale. Dal settembre 2018 al dicembre 2019. Fino a diventare, tra gli incarichi, Contrammiraglio, Force Commander dell’Operazione Eunavformed “Irini”, comandante in mare del personale e dei mezzi impiegati nella Missione Multinazionale Europea per il controllo dell’embargo alla Libia e dei traffici illeciti.

Nel 2022 comanda, con il grado di Contrammiraglio, la Prima Divisione Navale con sede a La Spezia alle dipendenze del Comando in Capo della Squadra Navale. Alle sue dipendenze oltre 3200 tra donne uomini militari e civili nonché navi, infrastrutture e logistica necessari al perfetto funzionamento delle Unità Navali. Tra esse Nave Caio Duilio (Unità Ammiraglia della Divisione) impiegata in Mar Rosso nell’Operazione Aspides per la sicurezza del traffico marittimo (ha abbattuto droni), unità FREMM (Fregata Europea Multi Missione) tra cui Nave Fasan attualmente in Mar Rosso per la stessa operazione, i nuovissimi PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura) e la più anziana ovvero Nave Vespucci impegnata nel giro del mondo dal luglio 2023. Ora questo nuovo incarico.

“Il comando del Raggruppamento è un incarico molto importante e sfidante, il sogno di ogni Incursore di Marina ritornare da comandante nel luogo dove si è nati professionalmente. – spiegano dal consiglio direttivo e dei soci dell’associazione Marinai Savonesi – E’ una grande soddisfazione, un grande onore e un grande orgoglio per il Gruppo ANMI Vanni Folco e Giuseppe Aonzo, ma soprattutto per Savona avere tra i propri effettivi due soci in servizio che ricoprono ruoli molto prestigiosi. L’altro savonese è il Contrammiraglio Luca Anconelli, anche lui di Villapiana, classe 1970, che svolge attualmente un importante incarico nello staff del Sottosegretario alla Difesa dopo aver comandato la Brigata Marina San Marco. Il nostro augurio di ‘buon vento’ affinchè possano assolvere i loro incarichi con passione, determinazione, senso del dovere e successo come da tradizione dei Marinai Savonesi eredi di Leon Pancaldo e di Giuseppe Aonzo, eroe di Premuda”.

Dopo il contrammiraglio Luca Anconelli, che attualmente svolge un importante incarico nello staff del sottosegretario alla difesa, un altro savonese porta in alto il nome del territorio.