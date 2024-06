Il Pietra Ligure U17 vince il campionato provinciale e mister Salvati saluta: “Tre anni intensi, di questi ragazzi si parlerà tanto in futuro”

Pietra Ligure. Un mese fa è arrivata la vittoria del campionato provinciale per il Pietra Ligure U17, dopo 14 vittorie in 14 partite. Percorso netto, senza alcuna sbavatura, quello dei ragazzi biancocelesti, allenati da mister Guglielmo “Willy” Salvati. Il tecnico ha guidato la leva 2007 per tre stagioni e dopo questo trionfo lascerà il club. “Mi rimarranno tanti ricordi – dice il mister – al di là dei risultati sportivi. Sono stati tre anni intensi, è stato fatto un lavoro ottimo portando anche dei ragazzi in prima squadra“. Come ricorda il mister, infatti, tanti giocatori hanno avuto l’opportunità di allenarsi con Matteo Cocco, da cui peraltro Salvati aveva rilevato il testimone alla guida di questa leva nel 2021. Da quell’estate, però, la crescita del gruppo è evidente: oltre al titolo 2023/2024, il Pietra di categoria aveva vinto il campionato provinciale anche nel 2022, tra i Giovanissimi.

Uno sviluppo che, secondo il mister, parte da una base solida: “C’era già una predisposizione, mentale e tecnica. Poi la differenza l’ha fatta la metodologia utilizzata in questi anni, portando a migliorare ogni ragazzo. La compattezza del gruppo, in particolare, ha aiutato a far sì che tutto sia andato per il meglio“. Insomma, già al suo arrivo il tecnico aveva la sensazione di poter costruire qualcosa di importante, mentre forse a non credere nelle loro potenzialità erano proprio i veri protagonisti di questo gruppo. “Forse – afferma infatti Salvati – i ragazzi non pensavano di fare questi step di crescita, ma con il tempo anche loro hanno rafforzato le proprie convinzioni, arrivando a ottenere questi miglioramenti”.

Certo, non tutto è stato semplice in questi anni. Emblematica in questo senso è stata la mancata qualificazione al campionato regionale nell’ultima annata, che ha costretto gli Allievi biancocelesti al torneo di provincia. Eliminati da Cairese e Sanremese, infatti, il Pietra 2007 ha dovuto smaltire la delusione prima di dominare la seconda parte della stagione. Tuttavia, il termine “delusione” non piace particolarmente al mister che dice: “Il torneo regionale ci avrebbe dato più competizione, sicuramente. Ma quello che conta non è il campionato da disputare, bensì il lavoro che si fa durante la settimana. Non è un caso che nell’ultimo torneo (a Olgiate Comasco, con la presenza di Lecco e Pro Patria, ndr) i ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con squadre di quel livello.

Parallelamente a quella degli Under 17, sotto gli occhi di tutti gli appassionati e addetti ai lavori è la crescita della prima squadra biancoceleste. Infatti il Pietra, quest’anno quarto in Eccellenza, sta diventando una realtà sempre più importante nel panorama calcistico locale. E mister Salvati ritiene che in futuro anche qualche 2007 potrà dare il proprio contributo allo sviluppo del sodalizio, anche in tempi brevi. “Di tanti di questi ragazzi si parlerà nel prossimo decennio – afferma infatti l’allenatore – nei vari contesti dilettantistici. Qualcuno ha anche già esordito nella prima squadra e ne sono orgoglioso. Poi, è chiaro, la società deve essere brava a far crescere ulteriormente questo gruppo”.

Infine, dopo aver parlato della sua esperienza biancoceleste, mister Salvati spende qualche parola per parlare del suo futuro. Il suo nome è stato anche tra i papabili per la guida della Juniores Eccellenza del Finale, ma l’operazione sembra non essere andata a buon fine. “Un mese fa – dichiara il tecnico – ho comunicato al Pietra la mia decisione di lasciare la società. Ad oggi di situazioni concrete non se ne sono verificate, potrei anche stare un anno in attesa. Anche se domani mattina è un altro giorno”.