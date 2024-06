Il Ministero nomina Alberto Maria Benedetti commissario straordinario aggiunto dell’Autorità Portuale

Liguria. Alberto Maria Benedetti è stato nominato il commissario straordinario aggiunto dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. La nomina è arrivata ieri, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Già componente del Consiglio superiore della magistratura e vice commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, attualmente è ordinario di diritto civile nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova.

Dal Mit fanno sapere che in un “momento particolarmente delicato per l’Autorità portuale di Genova e Savona, la sua competenza, unita a un’alta esperienza istituzionale, rappresenta un elemento fondamentale per guidare, in sinergia con il commissario straordinario ammiraglio Massimo Seno, i porti di Genova e Savona verso una nuova fase. All’ammiraglio Seno e al professor Benedetti i migliori auguri di buon lavoro”.

Il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana commenta: “Continua il percorso di potenziamento dei Porti, tra i punti nodali del rilancio della Liguria e del sistema Paese con la nomina del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad Alberto Maria Benedetti, commissario straordinario aggiunto della Adsp Mar Ligure occidentale. Il suo profilo saprà garantire il rilancio dei porti di Genova e Savona insieme al commissario straordinario Massimo Seno. A entrambi vanno gli auguri di buon lavoro di tutta la giunta, con la massima collaborazione e sinergia per portare avanti i progetti in corso, ridisegnare l’economia e l’occupazione”.

Le nomine arrivano dopo le dimissioni da commissario straordinario di Paolo Piacenza, indagato nell’ambito della maxi inchiesta ligure.

Nelle passate settimane il Mit aveva annunciato l’invio di un pool ispettivo presso l’ente per valutare gli iter e le pratiche amministrative e gli eventuali rischi collegati alla bufera giudiziaria.