Il mare della vita

“Viaggiare per fuggire da sé è perdita di tempo, tanto sei la prima cosa che hai infilato nella valigia, meglio allora viaggiare per incontrarti, meglio ancora se per mare e se lungo è il tragitto prima del prossimo porto” così affermava l’amico Gershom Freeman mentre passeggiavamo fra arbusti bruciati dal sole lungo itinerari inesistenti affacciati sul golfo di Squillace. Catturato dal mare meraviglioso della costa ionica mi suggerisce spesso riflessioni sul “prendere il largo” che, a un abitante di una terra di mare come la Liguria, non possono che risultare famigliari. Il mare è positivamente assimilabile alla vita, un elemento comune e sul quale è utile riflettere è che per orientarti hai bisogno delle stelle, insomma, è importante alzare gli occhi al cielo per meglio attraversare la vita ma, è bene conoscere il linguaggio delle stelle così come ricordarsi che il colore del mare è lo specchio di quello del cielo, che il tuo viaggio è l’incontro misterioso di cielo e mare e solo se impari i linguaggi di entrambe potrai incontrare il tuo, che solo così potrai comprendere che il luogo dell’orizzonte è l’abbraccio di cielo e mare ma, per quanto il tuo incedere sia veloce, lo stesso accadrà all’allontanarsi della linea simbiotica laggiù. In quel momento saprai che ti incontrerai solo oltre l’apparente confine dell’orizzonte, che, in realtà, non è limite ma apertura e che non sarà la corsa a condurti all’incontro, poiché quella stessa apertura ti invita a un “seconda navigazione” che è “aprire la valigia” e accettare che non sei la solitudine della partenza ma l’incontro che stai vivendo. Altro aspetto stimolante è comprendere che la tua prua scava una traccia tra le onde e lascia una scia ma questa dura ben poco, ben presto viene assorbita dal mare che è tutte le tracce già state e che saranno e quella stessa che stai lasciando ora, non affezionarti alla brevità della traccia, prova a ricordarti che è ciò che ti rende partecipe del mare intero. Un ulteriore punto di contatto ci è suggerito dalle parole di Fernando Pessoa: “La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo”, infatti il mare diventa un ostacolo se non sappiamo navigare ma, se diventiamo esperti marinai, ecco che si rivela un meraviglioso mezzo per raggiungere, avvicinare, unire, scoprire. Importante è ricordare sempre che il prossimo porto non è di per sé destinazione, che è bene ri-conoscerlo come il luogo per cogliere una nuova prospettiva per il prossimo itinerario.

Tornando alla valigia di Gershom credo sia importante che, oltre all’inevitabile noi stessi che però, l’abbiamo capito, non vogliamo fuggire ma incontrare, sarà bene renderla colma di sogni e di vento che li scompigli, insomma, avere sempre con noi quel caos che ci permetterà di trasformare il viaggio e noi stessi in una stella danzante. Solo così potremo scoprire che più importante del percorso e degli approdi sono le domande che abbiamo saputo porre e rivolgerci e le risposte che avremo saputo accogliere poiché, per dirla con le parole di Antonio Tabucchi, “Un luogo non e’ mai solo ‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati”. Il viaggio della vita è un “solo andata”, o forse un “solo ritorno” come per Ulisse, ma mai entrambe, è un senza sapere da dove si parte, oppure ha mille stazioni di partenza che sembravano essere arrivi fino a che una voce interiore ha gridato, ma anche solo sussurrato, “orsù, di nuovo” e tutto si è rimesso in cammino, abbiamo compreso di essere di nuovo sul ponte e l’aria di sale ci ha ancora disegnato il viso che noi abbiamo abitato di sorrisi e lacrime. Siamo ripartiti ancora una volta senza la certezza della meta che è un’ipotesi del “verso che cosa”, abbiamo ricordato di aver appreso a leggere le stelle, meglio abbiamo goduto del viaggio e ci siamo resi conto che nel mare non esistono confini, chi ci crede non vuol sapere che li hanno inventati gli uomini che non hanno capito o che non hanno affrontato la paura, gli stessi che ritengono un dovere che gli altri non li superino. E mentre prosegui scrutando l’orizzonte comprendi che se viaggi per attraversare luoghi in realtà ti stai solo muovendo, senza saper cogliere e regalare senso al viaggio, in quel caso chi incontrerai sarà ridotto a “come lo hai usato” rendendo te stesso “una cosa in un mondo di cose”; ma se comprendi che viaggiare nemmeno richiede movimento ecco che gli sguardi che ti potranno attraversare coglieranno il tuo profumo lasciandolo intatto seppure intriso del loro.

E ancora è bene distinguere tra turista e viaggiatore: il primo ricerca dovunque le medesime certezze, il depensamento, il de-vertere senza capire che è solo un allontanarsi dalla vita e che, tanto più frenetica è la corsa tanto meno è vissuto il momento, il viaggio diviene una fatica che omogenizza sia dove che con chi; il viaggiatore, al contrario, non ha fretta, si lascia stupire perché i suoi occhi accettano e accolgono nello stupore, sue compagne sono la meraviglia e la curiosità, mai la smania di giudizio, il viaggiatore gode a ogni incontro. E infine ti accorgi che viaggiare è stata solo la ricerca di te stesso e, mentre ti stavi cercando, sei divenuto il viaggiatore, già, perché il mare ti consente di allontanati dalla costa e di desiderare l’approdo su un nuovo territorio mentre ti abita la nostalgia della partenza, ma non puoi mai tornare o, se lo fai, non sarai il tu che è partito e non potrai ritrovare ciò che hai lasciato. Solo una breve nota a margine sulla nostalgia che sempre abita il viaggiatore, il termine è piuttosto recente, risale al 1688 quando un giovanissimo studente di medicina lo coniò per meglio indicare il cosiddetto “mal svizzero” che colpiva i mercenari orfani da troppo tempo della propria casa. Dopo numerosi assemblaggi poco riusciti ecco il colpo di genio, l’accostamento del termine greco nostos (ritorno) e algos (dolore) anche se è interessante il rimando di nostos a una radice protoindoeuropea che indica il “ritornare salvi a casa”. Dolore negli addii, dolore nella “mancanza di”, dolore nella consapevolezza che a ogni approdo riprenderà l’urgenza di un partire. Il dolore è il cemento dell’edificio che andiamo a realizzare di noi, se ne può fare fondamenta e pilastri per un ponte e consentire di incontrare l’altro e l’ altrove, oppure un grave che dal mare non ti restituisca più.

Il viaggio per mare, la vita, è un percorso tanto pericoloso quanto affascinante del qiuale la meta non è la morte, come solitamente si intende, questa è parte del viaggio stesso, la meta rimane ciò di cui davvero si avverte la nostalgia, cioè l’approdo su noi stessi, la costruzione cosciente di un io che è stato sempre compagno di viaggio e che solo a un certo punto abbiamo riconosciuto nella nostra nostalgia, nostalgia di noi stessi. E allora è bene perdersi per potersi ritrovare e nuovamente salutare alla prossima partenza per riscoprirci all’approdo con nuovi occhi e nuovi accoglienti e fraterni sorrisi. “Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella vita, anche a casa propria, ma essere stranieri fra stranieri è forse l’unico modo di essere veramente fratelli. Per questo la meta del viaggio sono gli uomini” scrive Claudio Magris, ed è importante non dimenticare che, se lungo il percorso avremo generato dolore, avremo solo prodotto un peso per chi lo ha subito e per noi stessi e non è difficile comprendere quanto sia poco opportuno un simile ingombro per chi viaggia per mare. Ancora un pensiero per chi mi legge e per me stesso: non preoccuparti se non ti sembra chiara la direzione e se saprai comprendere che le coste che intravedi sono il giusto approdo, quando arriverai non avrai dubbi e saprai di essere arrivato proprio perché pronto per una nuova partenza.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

