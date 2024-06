Il festival internazionale del doppiaggio Voci nell’Ombra verso la 25esima edizione: in autunno a Savona

Savona. Venerdì 7 giugno 2024 Il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra presenterà la venticinquesima edizione al Festival del cinema EUniverCiné a Innsbruck. EUniverCiné è il progetto dedicato al cinema con particolare attenzione ai giovani finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+.

La direttrice di Voci nell’Ombra Tiziana Voarino presenterà Voci nell’Ombra, che nel prossimo autunno avrà la sua venticinquesima edizione a Savona e a Genova, nel panel dedicato al Mercato e Festival cinematografici nell’era dello streaming. Tra i partecipanti a EUniverCiné: Gloria Paganini dell’Università di Nantes, Anna Giaufret e Elisa Bricco dell’Università di Genova, Vera Arma di Artis Project, anche sponsor di Voci nell’Ombra, Anna Ladinig direttrice dell’Innsbruck Film Festival; Marco Agnetta, Evelyn Ferrari e Sabine Schrader dell’Università di Innsbruck e rappresentanti delle Università La Sapienza di Roma e dell’Università per Stranieri di Perugia; interverranno molti attori e registi, tra cui Beppe Fiorello.

Voci nell’Ombra oltre a occuparsi di cinema, televisione, audiovisivi tutti, audionarrazioni, podcast adattamento e accessibilità e a consegnare gli Anelli d’ Oro, e altri rilevanti premi come il premio SIAE, alle eccellenze del doppiaggio italiano, tra le oltre centotrenta collaborazioni attive, grazie alla sua giornata di studi e di confronto internazionale, da sempre fiore all’occhiello del Festival, ha una ventina di Patrocini e interazioni con autorevoli Università non solo nazionali, consultabili sul sito del Festival www.vocinellombra.com.

Non finiscono gli impegni di questo periodo per Il Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell’Ombra. Lunedì 10 giugno alle ore 21, a Palazzo Ducale, nel Cortile Maggiore a Genova in collaborazione con Il Festival Internazionale di Poesia Parole Spalancate, che ha in corso la sua trentesima edizione, consegneranno il Premio Alberto Lupo, dai natali genovesi, a un’eminenza del doppiaggio Italiano Roberto Chevalier, voce tra gli altri di Tom Cruise e Tom Hanks, oltre ad essere la voce ufficiale del Concerto di capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia e un affermato attore di cinema, teatro e televisione fin dall’età di 5 anni. Lavorò con Alberto Lupo in nella versione scenica del Principe addormentato di Terence Rattingan, negli sceneggiati televisivi I Giacobini di Edmo Fenoglio e Una Tragedia Americana di Anton Giulio Majano. La versatilità li accomuna. Consegneranno il Premio a Roberto Chevalier Claudio Pozzani, direttore di Parole Spalancate e Tiziana Voarino che lo intervisterà a seguire.

Ci si può già iscrivere ai corsi di doppiaggio per l’autunno presso la Scuola di Doppiaggio di Voci nell’Ombra a Savona scrivendo e lasciando anche il proprio recapito telefonico a organizzazione@vocinellombra.com. Per i corsi di regia e recitazione cinematografica della Creative Academy scrivere a info@accedemiadelcinemasavona.com