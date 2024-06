Il 2 giugno l’inaugurazione della chiesetta di Sant’Uberto a Stella Santa Giustina: sarà dedicata ai cacciatori italiani

Stella. Sarà una domenica di fede, di amicizia e di festa quella di domani, 2 giugno, a Santa Giustina. Un evento sentito e molto importante per la comunità e non solo: l’inaugurazione della chiesetta di Sant’Uberto, protettore dei cacciatori. Appuntamento alle 15. Celebrazione della santa messa, poi un momento conviviale con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

La chiesina si trova nell’incantevole cornice di località Garbeglia, a Stella Santa Giustina all’altezza del Giovo Ligure. La strada è quella che porta al Sassello. La chiesetta di Sant’Uberto, recentemente interessata da un’importante opera di ristrutturazione che ha riguardato non solo l’edificio ma anche il terreno circostante che è stato spianato per renderlo fruibile e poter essere utilizzato da tutti come area di sosta e pic nic in un contesto paesaggistico di grande pregio.

L’iniziativa è stata voluta dall’onorevole Francesco Bruzzone che risiede nella zona. L’intestazione e il riconoscimento quale Chiesetta dei Cacciatori Italiani rientra nell’operato dello stesso parlamentare che ha sempre portato avanti iniziative a favore del mondo della ruralità, dell’entroterra e di tutte le attività del tempo libero che vengono svolte sul territorio.

Dopo la celebrazione della messa sarà posta una targa con la quale verrà affidato alla chiesetta il significato di luogo della memoria per i cacciatori che non ci sono più e di protezione per quelli praticanti.

All’evento, oltre a Bruzzone, saranno presenti le autorità locali e i sindaci del territorio e verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.