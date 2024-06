Il 16 giugno don Camoirano “entrerà” da parroco a Orco Feglino e Carbuta

Orco Feglino. Domenica 16 giugno, alle 15:30, il sacerdote savonese don Andrea Camoirano farà il suo ingresso come nuovo parroco delle comunità San Lorenzo Martire in Feglino e Orco e San Martino Vescovo in Carbuta, frazione di Calice Ligure, con la messa presieduta da monsignor Calogero Marino nella chiesa della borgata Feglino.

Nato il 4 giugno 1977 (quarantasette anni), ordinato il 13 ottobre 2012, in precedenza è stato viceparroco in San Paolo Apostolo e Santa Maria della Neve, parroco della Santissima Trinità e rettore della Chiesa San Raffaele al Porto in Savona, nonché responsabile del Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli. Inoltre è un apprezzato artista.

Il presbitero sostituirà l’ottantatreenne Giovanni Perata, il quale ha concluso il suo ministero nell’entroterra finalese per sopraggiunti limiti d’età ed è stato parroco di San Giorgio in Sanda e rettore del Santuario Nostra Signora di Misericordia a Savona.