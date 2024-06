I volontari di “Savona pulita” all’opera per riverniciare i gettacarte di via Paleocapa

Savona. Oggi un nutrito gruppo di volontari di ” Savona pulita”, come ogni primo sabato del mese, si è incontrato in centro città.

Divisi in quattro squadre, il gruppo ha sistemato e riverniciato i cestini della carta di via Paleocapa, raccogliendo il plauso dei commercianti e dei passanti, che hanno molto gradito la loro opera.

Hanno, altresì, svolto attività di accoglienza turistica, viste le molte informazioni richieste da turisti di passaggio in merito a monumenti o altre necessità, “ai quali abbiamo dovuto rispondere in varie lingue”, fanno sapere dal gruppo e concludono:” È stata una piacevole esperienza quella di mettersi al servizio della propria comunità”.

Al prossimo intervento di pulizia e ripristino!