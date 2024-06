I vincitori del bando “Centri giovani di nuovo al via” presentano i risultati. Ferro: “Coinvolti 2.000 ragazzi, in campo 115 realtà del territorio”

Liguria. Sono stati presentati oggi pomeriggio nella sede di Regione Liguria i risultati finali degli undici progetti vincitori dell’avviso pubblico “Centri giovani di nuovo al via!” promosso dall’assessorato alle politiche giovanili nell’ambito dell’iniziativa “Giovani della Liguria… Restart!”.

Nel giugno 2023 i vincitori avevano ricevuto un contributo regionale complessivo di 300mila euro per la realizzazione di molteplici iniziative che favorissero l’inclusione, la partecipazione e il benessere dei giovani cittadini liguri. Al termine di un anno di lavoro, insieme con il partner di progetto AliSEO (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento), sono state realizzate oltre 100 attività con il coinvolgimento di circa 2.000 giovani e 115 soggetti del territorio, tra cui 24 associazioni giovanili. Tra i temi al centro dei progetti c’erano l’inclusione sociale e giovanile, la valorizzazione del territorio e l’attività in spazi aperti e condivisi, ma anche la musica, l’arte, lo sport e la cultura.

“Numeri davvero eccezionali che confermano la bontà di questa iniziativa – commenta l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Simona Ferro. – La giornata di oggi rappresenta un importante momento di restituzione alla comunità dei risultati raggiunti da questi virtuosi progetti, frutto di un ampio lavoro promosso sul territorio da Regione Liguria per dare concretezza a politiche giovanili che altrimenti resterebbero solo sulla carta. L’iniziativa ha fatto leva su soggetti capaci di mettere in campo una progettualità che attivasse altri attori pubblici, privati, profit e non profit per offrire opportunità e spazi di protagonismo giovanile”.

Di seguito gli undici progetti e gli enti che hanno partecipato:

– “GPP2023”, Arci Ragazzi Liguria (finanziamento concesso 29.955 euro);

– “Narrazioni”, Comune di Sestri Levante (finanziamento concesso 25.700 euro);

– “Il bar sopra il mare”, ACLI Genova (finanziamento concesso 30.000 euro);

– “Intorno al Ponte San Giorgio”, Comune di Genova (finanziamento concesso 30.000 euro);

– “Giovanili rigenerazioni in progress”, Comune di Rapallo (finanziamento concesso 30.000 euro);

– “Puerto libre”, Ass. Campo delle Fragole (finanziamento concesso 30.000 euro);

– “Io c’entro”, Ass. Giovani Amici Uniti Agorà (finanziamento concesso 30.000 euro);

– “Agorà”, Albenga YEPP (finanziamento concesso 30.000 euro);

– “Cantiere giovani”, Comune di Chiavari (finanziamento concesso 15.768 euro);

– “Stop and go”, Comune di Busalla (finanziamento concesso 30.000 euro);

– “Polis per i giovani”, Comune di Bolano (finanziamento concesso 18.577 euro).