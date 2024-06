I tesori nascosti da sfruttare meglio: passeggiata degli artisti di Albissola, scogli bianchi e neri di Varazze e Colle di Cadibona

Provincia. Da noi ci sono alcuni capolavori mondiali che ci stanno sotto gli occhi ogni giorno e che, forse proprio per questo, non apprezziamo a sufficienza o ancora non sono valorizzati a dovere.

Ne abbiamo scelti tre, nel modo più assoluto senza cercare responsabili di eventuali trascuratezze, ma solo per segnalarli nel caso si volesse o potesse sfruttarli meglio: la passeggiata degli artisti di Albissola, gli scogli bianchi e neri dei Piani d’Invrea a Varazze e il luogo dove nascono, secondo i libri di testo, le Alpi e gli Appennini sul Colle di Cadibona. La passeggiata degli artisti è ovviamente opera dell’uomo, gli altri due siti si devono solo alla natura.

Cominciamo dalla passeggiata degli artisti. Digitando in rete questa dizione compare il sito del Museo Diffuso Albisola. Informa che fu realizzata nel 1963, è lunga quasi un chilometro e mezzo, composta da mosaici pavimentati disegnati da venti artisti nazionali e internazionali. Negli Anni 2000 i mosaici furono rifatti e il Comune aggiunse un ventunesimo mosaico, quello di Asger Jorn (che in realtà non voleva partecipare all’iniziativa). Successivamente si aggiunsero ancora le opere di Giorgio Bonelli, Aurelio Caminati, Edoardo Arroyo e Guy de Rougemont. Per correttezza va specificato che il Museo Diffuso non parla di “passeggiata degli artisti” ma di “lungomare degli artisti”.

Nel sito del Comune si apprende invece che la passeggiata ha quattro milioni di piastrelle ed è una delle più belle e preziose al mondo (vero). Si legge ancora che ci sono venti pannelli e si citano Gambetta, Rossello, Fontana, Lam, Luzzati, Salino, Fabbri, Porcu’, Caldanzano, Capogrossi, Sassu, oltre a Jorn. Pazienza per gli altri.

Noi abbiamo provato a percorrere la passeggiata partendo dalla direzione Savona e, senza impegnarci troppo come d’altronde farebbe un qualunque turista, abbiamo incontrato le opere di Mario Rossello, Mario Gambetta, Asger Jorn, Emanuele Rambaldi, Nino Strada, Giuseppe Capogrossi, Wifredo Lam, Gianbattista De Salvo, Lucio Fontana, Eliseo Salino, Agenore Fabbri, Antonio Franchini, Mario Porcu’, Luigi Caldanzano, Antonio Siri, Aurelio Caminati, Eduardo Arroyo, Guy de Rougemont, Giorgio Bonelli, Torido Mazzotti.

Roba da accapponare la pelle, in molti casi l’opera di uno solo di questi artisti varrebbe la spesa del viaggio.

Com’è come non è, la numerazione dei pannelli arriva fino al numero 24, in direzione di Albisola Superiore. Quanti sono allora? Non aiuta a capirlo la collocazione dei pannelli informativi, un po’ di qua e un po’ di là, chiaramente con il segno del tempo e probabilmente da rifare in chiave un po’ più moderna.

E’ evidente lo sforzo del Comune di effettuare la manutenzione dei mosaici, ma non si potrebbero organizzare ad esempio visite guidate o vendere opuscoli informativi su tanto ben di Dio?

Passiamo agli scogli bianchi e neri di Varazze. Davvero sorprendente, anche per chi li ha visti più volte, quel contrasto forse unico al mondo. Si nota la cura del sito, con lavori anche recenti dopo i danni delle mareggiate, si apprezzano i localini accoglienti che si affacciano sul percorso. Poiché si può fare sempre di più, anche in questo caso non sarebbe possibile mettere a disposizione, anche in vendita, una guida, materiale informativo?

Non esiste nulla, invece, sul luogo dove, secondo i libri di testo, nascono Alpi e Appennini, a 459 metri sul livello del mare, sul Colle di Cadibona. Potrebbe essere un importante richiamo turistico, al di là del punto esatto dove si voglia o si possa collocare l’inizio delle due catene montuose.

In questa nostra piccola rassegna potrebbe rientrare a pieno titolo anche il Priamar di Savona: molto sfruttato d’estate, potrebbe arricchirsi, bilanci e sponsor permettendo, di una mostra di livello internazionale.