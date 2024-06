I Foresti portano in scena “La formula” alle Officine Solimano

Savona. Per il ciclo “Autori in mostra nei luoghi dell’ascolto”, organizzato dalla Libreria Paoline con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Opere Sociali N. S. di Misericordia, giovedì 13 giugno dalle ore 20:30 alle 23 in piazza Santuario, nell’omonima frazione, si discuterà de “Le chiese – Interviste e riflessioni sull’importanza e il ruolo delle chiese, come luoghi dell’ascolto, in modo creativo e originale”. Nella Diocesi di Savona-Noli si è appena concluso il Sinodo: come può cambiare la pastorale parrocchiale? Quali sono gli edifici di culto più antichi e meno conosciuti? Che ruolo ha avuto l’ex Convento San Giacomo? Cosa sono i cammini di spiritualità e qual è il segreto del loro successo?

Ci si confronterà con Paola Bussino, Carlo Cerva, Marco Freccero, l’Associazione Amici del San Giacomo, Michele Salvatore e Alessandro Venturelli. Con prenotazione entro il giorno precedente telefonando a Roberto Fiaschi al numero 3472512535 si potrà partecipare dalle 17 alle 19 ai laboratori di disegno fantasy gratuiti con Elena Terzi e dalle ore 17:30 ad una facile escursione nella valle del Letimbro con Bussino e Freccero.

In collaborazione con il Centro Italiano Femminile cittadino e con il patrocinio del Comune venerdì 14 giugno alle ore 16:30 nella Sala Rossa del Municipio, in piazza Sisto IV, il CIF provinciale presentano la seconda edizione del libro “La tragedia della Talidomide – Aspetti medici, scientifici e giuridici” a cura di Antonio Ciuffreda e Francesco Picucci. Dopo i saluti istituzionali interverranno i curatori Marco Calandrino e Alberto Marin, avvocati del Foro di Bologna, e Dimitris Argiropoulos, docente di Pedagogia Speciale all’Università degli Studi di Parma. Seguiranno le testimonianze dei sopravvissuti, sotto il titolo, “Dal silenzio al riscatto”, e le conclusioni a cura di Veronica Cocumazzo. Modererà l’incontro Maria Teresa Botta, coordinerà Tecla Trotta del CIF Liguria.

Sabato 15 giugno alle ore 21 alle Officine Solimano, in piazza Pippo Rebagliati 6A, I Foresti, compagnia teatrale amatoriale della Migrantes diocesana, porterà in scena lo spettacolo “La formula”, scritto e diretto da Anna Minuto con l’aiuto regia di Lina Peluso. Sul palco un cast interculturale formato da Ahmed El Shaarawy, Ahmed Nafee, Anastasia Pirogova, Aziza Adeoti, Giulio Giraud, Mirella Addario, Zoia Boguslavenko, Bassirou Kandé e Davide Carnemolla, Mattia Ranucci e Samuel Aureli e dalla danzatrice Martina Ratto. Trucco e parrucco saranno a cura di Paola Isetta, il fonico sarà Paolo Giusto. L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3921665196 o scrivere un’e-mail a cattivimaestri@officinesolimano.it.