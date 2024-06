I bimbi dell’asilo di Albisola a “lezione” di soccorso con il Soccorso alpino e speleologico Liguria

Albissola. “Chi bisogna chiamare se per caso ci si perde o ci si infortuna nel bosco? I soccorritori come faranno a trovarci? Come si fa a superare un ruscello dove non ci sono ponti?”

Domande semplici per risposte altrettanto immediate. E soprattutto, al posto di tante parole, molte attività pratiche e soprattutto divertenti “perché l’attenzione dei più piccoli si conquista con il gioco e i sorrisi”.

Il Soccorso alpino e speleologico Liguria ha adottato questa strategia per trascorrere una mattinata con una cinquantina di bambini in età prescolare dell’asilo infantile di Albissola Marina, in via Stefano Grosso.

Non è la prima volta che i soccorritori, in particolare della stazione di Savona, vanno nelle scuole. Ma fino ad oggi le buone pratiche per affrontare una passeggiata o un’escursione erano entrate nelle scuole medie ed elementari.

Stavolta i tecnici hanno voluto scendere ancora di età, raccontare ai bimbi più piccoli il proprio lavoro e suggerire a loro, con il gioco, alcuni semplici concetti.

“Ci siamo divertiti noi e anche i piccoli, – racconta Angelo Pastorino, capostazione di Savona del Soccorso alpino che ha ideato anni fa il progetto. – Abbiamo chiacchierato e soprattutto abbiamo giocato. Ad esempio uno ad uno li abbiamo imbragati e abbiamo simulato l’attraversamento di un ruscello”.

Inizialmente un po’ timorosi, i bimbi, con l’appoggio delle maestre, ci hanno messo poco a sciogliersi. Alla fine sorrisi per tutti e per i più piccoli la certezza di aver conosciuto, in caso di necessita, nuovi amici a cui chiedere aiuto nel momento del bisogno.