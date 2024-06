I bambini della scuola dell’infanzia di Laigueglia “a lezione” di Protezione Civile

Laigueglia. Una giornata educativa per scoprire i “segreti” della protezione civile di Laigueglia. Un’esperienza che ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia.

Teatro dell’incontro la sede dei volontari del borgo in piazzetta Regesta. Un incontro speciale per i bambini che, accompagnati dalle maestre dell’assessore Giamapolo Giudice e del consigliere Lucia Facchineri, hanno imparato da Claudio Vigliano, coordinatore del gruppo della protezione civile e antincendio boschivo, le tecniche di intervento in caso di emergenza con mezzi e attrezzature.

Ai bambini è stato spiegato come si pianificano le attività quotidiane di protezione civile ed in particolar modo durante le emergenze, attività di primo soccorso e di antincendio.

Tutti i volontari hanno immediatamente accolto con entusiasmo la visita dei bambini per far conoscere da vicino il lavoro che la protezione civile comunale svolge nel territorio del borgo.

“Un’iniziativa che speriamo possa essere ripetuta anche prossimamente per rendere felici le “future leve” proprio come lo sono stati durante questa giornata”, hanno detto i volontari insieme a Vigliano.

Erano presenti alla giornata dedicata ai piccoli volontari il comandante della polizia locale Valentina Ruaro, il maresciallo dei carabinieri Davide Speranza e naturalmente gli altri volontari: Marco Bravo, Luca Gorzegno, Mauro Cavalli, Giuseppe Spagnolo e Michelle Tronconi.