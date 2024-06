Guardia costiera, al via l’operazione “Mari e laghi sicuri”. Nel 2023 soccorse 85 persone e 24 barche

Savona. Anche quest’anno riparte l’operazione “Mari e laghi sicuri” nel savonese. Il personale del comando di Savona oltre a operare in tutta la provincia, da Varazze ad Andora, sarà in servizio anche presso il lago Maggiore.

“Da quest’anno si chiamerà operazione Mare e Laghi sicuri 2024, per dare rilievo anche all’importante impegno delle donne e degli uomini del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera sui laghi maggiori, oltre che sul mare. Più in generale, l’operazione vedrà impegnati a mare come ogni anno tra giugno e settembre tutti i Comandi del Compartimento marittimo di Savona con militari che si alterneranno a terra e a bordo di motovedette e battelli pneumatici veloci, pronti a intervenire in caso di emergenze in mare”, spiegano dalla capitaneria.

I controlli saranno effettuati con sei mezzi dislocati nei porti di Savona, Loano, Alassio e Andora. A Savona ci sarà una motovedetta della classe 800, unità cosiddetta “ognitempo”, cioè in grado di uscire con qualsiasi condizione di tempo, adibita alla ricerca e soccorso in mare (SAR, search and rescue).

L’obiettivo dell’operazione Mare Sicuro è “principalmente quello di intensificare lo sforzo operativo e la presenza dei mezzi a mare, allo scopo di vigilare sul rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana, con finalità prima di tutto di prevenzione, ma anche di contrasto di tutti quei comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri, come la navigazione nelle aree riservate ai bagnanti, l’eccesso di velocità in prossimità della costa ed il mancato rispetto della distanza minima da tenere dai subacquei in immersione”.

Nel 2023 sono state 24 le barche soccorse, 85 persone e 3569 i controlli totali effettuati durante la stagione estiva (97 gli illeciti amministrativi in materia di diporto e alle ordinanze balneari).

Quest’anno sono già iniziati i controlli presso gli stabilimenti balneari e sono state rilevate alcune irregolarità: i bagnini fuori postazione e la mancanza di dotazione per il primo soccorso. Dalla guardia costiera arriva anche un appello ai bagnanti: “Non fate il bagno se c’è bandiera rossa“.

Il comandante della capitaneria di porto di Savona Matteo Lo Presti ricorda alcune regole basilari da rispettare (elencate nel sito istituzionale): la fascia di mare fino a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere è strettamente riservata alla balneazione, i subacquei in immersione devono esporre in superficie un galleggiante sormontato da una bandierina rossa con striscia bianca trasversale, da cui le unità in navigazione devono mantenersi ad almeno 100 metri di distanza diminuendo prudenzialmente la velocità, entro i 1000 metri dalla costa le unità navali non devono superare la velocità di 10 nodi, mantenendo lo scafo in dislocamento.

Confermata anche quest’anno l’iniziativa del “Bollino blu”, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che eviterà inutili duplicazioni nei controlli alle unità da diporto, favorendo il principio di “autotutela” ai fini della sicurezza. Lo scorso anno ne sono stati rilasciati complessivamente 165 nelle acque del compartimento marittimo: le unità navali già controllati potranno apporre in vista sul mezzo il bollino blu per segnalare che sono già state sottoposte a controllo.

Si ricorda che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino. Per chiedere informazioni è possibile chiamare la sala operativa del comando di Savona al numero 019806476.