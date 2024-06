Giusy Ferreri a Loano, il Mercato Riviera delle Palme ad Albissola, a Spotorno apre il Luna Park: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. La cantante Giusy Ferreri sarà protagonista della “Notte Bianca” di Loano, a Spotorno apre il tradizionale Luna Park estivo, ad Albissola torna il Mercato Riviera delle Palme, mentre a Quiliano c’è l’anteprima della Festa dell’Albicocca di Valleggia. Sono solo alcuni degli eventi che animeranno il fine settimana nel savonese dove, come di consueto, ci saranno tantissime proposte adatte a tutte le età e a tutti i gusti. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere sabato e domenica.

LOANO FA FESTA CON LA NOTTE BIANCA

A Loano è ormai tutto pronto per l’edizione 2024 della “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Fipe-Confcommercio e Centro Culturale Polivalente che è fissata per il 22 giugno. Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e dalle 17 offriranno originali punti di degustazione. Sempre a partire dalle 17 sulla passeggiata troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti, che fino a sera esporranno i frutti della loro abilità.

Quest’anno la festa troverà spazio anche nella zona di via dei Gazzi, via Dante, via Pirandello e viale Enrico Toti. A partire dalle 19.30 i locali offriranno street food (con aperitivi, taglieri, panini, specialità liguri, pizza e primi piatti, dolci) e postazioni con karaoke e la musica dal vivo di Angelo e Michele Gaibazzi.

Grande protagonista sarà la musica, con circa una ventina di concerti ed esibizioni in diversi punti della città a partire dalle 21. A esibirsi saranno: Slot Machine Band, gli Studio 54, i Piano B, i Dirty Blonde, i D.R.I.M., i Ludwig, i New Gen, i 4WD, il Premiato Cotonificio, i 4Real, i Missing Ing, i Running Shadows, il Gruppo Tribal Bellydance, Simona Briozzo e Marco Cravero, i Just Play, Paolo Bortolotti, i Music Time, The Soul of Gospel. Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione con Friends & Partners) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Ad esibirsi quest’anno sul palco allestito in piazza Italia sarà una grande interprete della musica italiana: Giusy Ferreri.

L’accesso alla piazza, a partire dalle 20.45, sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.

QUILIANO FESTEGGIA L’ALBICOCCA DI VALLEGGIA

È appena iniziata l’estate, e a Quiliano è già tempo di albicocche. Proprio così: il prodotto tipico per eccellenza, vera e propria punta di orgoglio per la città savonese, torna alla ribalta grazie all’immancabile appuntamento annuale della Festa dell’Albicocca di Valleggia. L’evento è promosso e patrocinato dalla Città di Quiliano ed organizzato dalla Società Cattolica “San Giuseppe” di Valleggia e il C.I.V. Vivi Valleggia, con le diverse collaborazioni di Proloco Quiliano, Proloco Quiliano gruppo TraQQe, Quiliano Bike, Agricola di Valleggia, Agricola Le Riunite, CeRSAA di Albenga. L’evento ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Liguria. La festa inizia nella serata di sabato 22 giugno 2024 con il primo evento promosso dalla Proloco Quiliano presso il Parco di San Pietro in Carpignano. Dalle ore 19.00 – Parco di San Pietro in Carpignano – casa gialla “AP(e)RICOTCENA”: Apericena con musica, piatti e vini del territorio quilianese.

NOTTE ROMANTICA A LAIGUEGLIA

Per Laigueglia, quella di sabato 22 giugno, sarà una “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”. Una festa per gli innamorati che quest’anno compie nove anni. L’evento, a carattere nazionale, è organizzato dall’Associazione dei Borghi più belli d’Italia. Valorizza e promuove il patrimonio storico, paesaggistico, artistico e culturale dei Comuni della rete. Quest’anno il tema centrale sarà l’amore per il nostro cibo. Ogni borgo si sta preparando per creare un programma unico che celebri l’amore in tutte le sue forme. Laigueglia non è da meno. Il programma è ben nutrito: tutto inizierà alle 18 sul molo centrale, nella suggestiva cornice del borgo e del suo mare turchese. Qui verrò allestito il “Photo Booth Romantico”, un apparato fotografico e struttura artistica gigante a forma di cuore. Tutto farà da sfondo alle foto ricordo scattate estemporaneamente e consegnate in formato cartaceo ai partecipanti della Notte Romantica laiguegliese. Dalle 21,30, in Terrazza Giuliano, in coordinamento con la Notte Romantica e nell’ambito della ventottesima edizione del Jazz Festival Percfest, si esibiranno artisti di caratura internazionale quali Tullio De Piscopo e Sandy Patton. Alcune attività commerciali del borgo parteciperanno con proprie iniziative inerenti il tema dell’evento.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME AD ALBISSOLA

Domenica 23 giugno per la sesta tappa del tour 2024 il Mercato Riviera delle Palme arriva ad Albissola Mare. Dalle 8 alle 19.30 piazza Vittorio Veneto e piazza Lam saranno “invase” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

LA MOSTRA PERSONALE DI FACCINCANI INAUGURA AD ALASSIO

L’artista Athos Faccincani presenta “Omaggio alla luce” la sua mostra personale che sarà ospitata dal 22 giugno al 7 luglio 2024 nell’Ex Chiesa Anglicana di Via Adua, 6 – Alassio. Opere che parlano di cielo, terra e mare, di un amore infinito per la luce e la natura, un ponte del cuore fermato nel tempo. Espone nella ex Chiesa Anglicana di Alassio Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa. La mostra, intitolata “OMAGGIO ALLA LUCE”, ci porta in un viaggio emozionale attraverso le opere dell’artista, che catturano la bellezza e la vitalità del paesaggio mediterraneo. Nella la straordinaria selezione di opere, esposte al pubblico fino al 7 luglio prossimo, troviamo scorci fra i più suggestivi della nostra penisola e non solo, reinterpretati attraverso l’estro creativo dell’artista. Un’opportunità unica per ammirare la luce di Positano, Portofino, Santorini e della meravigliosa Liguria trasposta sulla tela in opere che incantano per armonia e vivacità cromatica.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEDICATO AD ANTON BRUCKNER

Il Coro Polifonico Anton Bruckner di Savona (in attività da trentasei anni) celebra il bicentenario dalla nascita del proprio dedicato con l’evento “Brucknerabend 2” domenica 23 giugno 2024 (ore 21). “Brucknerabend 2” nella Sala Stella Maris presenta il libro appena uscito “Anton Bruckner. Lettere 1852-1896” con la partecipazione dell’autore Prof. Alberto Fassone (oggi massimo studioso di Bruckner in Italia e docente al Conservatorio di Bolzano); modera Gustavo Malvezzi, con letture di Jacopo Marchisio e contributi musicali del Coro A. Bruckner.

A VARAZZE LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME “NELLA CRUNA DEL TEMPO”

Sabato 22 giugno, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Civica Comunale E. Montale di Varazze, si terrà la presentazione della silloge poetica “Nella cruna del tempo” di Maria Lina Bocchetta Ravaldi. L’evento si inserisce all’interno della rassegna “Varazze Città delle Donne”, una manifestazione culturale dedicata alla valorizzazione delle opere femminili, organizzata dal Comune di Varazze con la speciale attenzione dell’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno.

La raccolta poetica di Maria Lina Bocchetta accompagna il lettore in un percorso intenso e ricco di emozioni profonde, ma sempre contenute e misurate, quasi pudiche. I suoi versi toccano grandi temi universali come il male di vivere e il fluire del tempo, offrendo al contempo un lirismo intimo, intriso di nostalgia per il passato e per le persone care che non ci sono più.

La poetessa si distingue per un’attenzione particolare ai piccoli dettagli della vita quotidiana, come un filo d’erba bagnato di rugiada, e allo stesso tempo riesce a trasmettere lo stupore per gli orizzonti vasti e maestosi della montagna o le atmosfere setose del lago, creando un equilibrio tra malinconia e meraviglia.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure dove l’estate entra nel vivo con le #grigliate del sabato sera con il “Summer #BBQParty” per trascorrere ore di #relax e specialità gastronomiche in compagnia o in famiglia, tra natura e animali, godendosi la vista su tutta la riviera…

SABATO 22 GIUGNO inizio delle attività alle ore 15.00 con VITA IN FATTORIA, experience del #parconatura di #pietraligure dedicata alla cura di asini e cavalli.

Alle ore 16.00 nuovo appuntamento con il BATTESIMO DELLA SELLA, dove grandi e piccini potranno avvicinarsi all’#equitazione.

DOMENICA 23 GIUGNO replica del BATTESIMO DELLA SELLA, oltre alle attività con asini e cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

