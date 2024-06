Giornata mondiale del rifugiato, a Calizzano una mattinata dedicata al tema della migrazione

Roccavignale/Calizzano. Ventiquattro anni fa le Nazioni Unite hanno istituito la “Giornata Mondiale del Rifugiato” per celebrare il 50^ anniversario della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Fondazione L’Ancora onlus e Anteo Impresa Sociale, quali enti attuatori, insieme ai Comuni di Roccavignale e di Calizzano quali capofila dei progetti Sai (Sistema Accoglienza Integrazione gestiti a livello nazionale dal Servizio Centrale) sul territorio valbormidese insieme agli altri Comuni associati, intendono celebrare tale evento con una serie di iniziative.

Il calendario prevede quale primo evento venerdì 14 giugno alle 10.30 presso il Teatro Verdi di Calizzano un’iniziativa pubblica di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza con la partecipazione di diverse associazioni che si occupano di inclusione sociale. Durante l’iniziativa saranno presentati alcuni interessanti dossier e ricerche sul tema della migrazione, sulle sue cause e su fenomeni ad essa connessi.

“Il numero crescente di conflitti, la crisi climatica, l’insicurezza alimentare ed energetica sono tutti fenomeni che costringono un numero sempre crescente di persone ad abbandonare il proprio Paese alla ricerca di sicurezza e protezione – dicono da l’Ancora – Sono infatti oltre 114 milioni le persone in fuga da guerre, persecuzioni e violenza a livello globale. Il quadro internazionale che costringe milioni di persone alla fuga è complesso e complesse sono le soluzioni necessarie per intervenire sulle cause di fondo che costringono le persone ad abbandonare le proprie case e alleviare la sofferenza di chi è in esilio, offrendo loro la possibilità di ricominciare in un paese di asilo quando il ritorno a casa non è ipotizzabile”.

“L’iniziativa sarà anche l’occasione per illustrare le attività svolte non solo rispetto all’accoglienza ed all’integrazione ma anche su altre rilevanti tematiche quali il contrasto alle discriminazioni”.