Guastalla. Dal 31 maggio al 2 giugno a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, si è svolto il campionato nazionale Uisp di acrobatica con combinazioni a cui hanno partecipato più di 500 ginnasti provenienti da varie regioni d’Italia. Una manifestazione importante che, oltre a rappresentare una grande festa per la ginnastica, assegna anche i titoli italiani di tutte le categorie.

La Polisportiva Agi torna dalla trasferta in Emilia Romagna con ben tre podi, un quarto posto e buoni piazzamenti. La squadra albenganese ha portato in gara 10 combinazioni divise tra prima, seconda, terza e quarta categoria.

Nella prima categoria la coppia Margherita Pirro e Camilla Yassine, dopo il titolo di campionesse regionali, salgono nuovamente sul podio conquistando la medaglia di bronzo. In seconda categoria il duo Yassine Miriam e Giulia Bollorino con un esercizio ben eseguito si conferma sul terzo gradino del podio.

Seguono nella stessa categoria, al 7° posto, le compagne Nina Tassara e Sara Volante. Debutto assoluto per il giovanissimo quartetto Q8 composto proprio dalle ginnaste della prima e seconda categoria: Camilla e Miriam Yassine,Sara Volante e Nina Tassara. Bella la loro esecuzione che le porta al settimo posto.

Per la terza categoria Elena Borghi porta in gara due esercizi, con Sveva Munari e con Vittoria Burastero , piazzandosi rispettivamente 14° e 12°. Le compagne di squadra Lucrezia Bonifazio e Zoe Prisciandaro conquistano con la loro prestazione un buon nono posto. Sfiorano il podio e confermano la loro ottima annata sportiva insieme il duo Sveva Munari e Grecia Zenteno Gonzales.

Sempre per la terza categoria Zoe Prisciandaro con Anna Martin e ancora Grecia Zenteno Gonzales per la prima volta si esibiscono in trio , portando un esercizio di carattere che vale un 11° posto.

Infine per la quarta categoria la coppia Celeste Rega ed Elisa Burastero, già sul podio nel campionato regionale, concludono con una medaglia di bronzo nazionale la loro ultima gara insieme.

Piena soddisfazione per la Polisportiva Agi che conferma con questo ultimo campionato nazionale la crescita della squadra, grazie soprattutto al costante ed importante lavoro svolto dalle istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus.

Un ringraziamento particolare va anche ai genitori che hanno seguito e supportato le piccole e grandi ginnaste durante questo impegnativo anno sportivo, creando un clima di collaborazione con la Polisportiva e le istruttrici.