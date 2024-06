Ginecologo accusato di violenza sessuale aggravata, la sentenza: condannato a 11 anni di reclusione

Savona. Il ginecologo Maurizio Traversa è stato condannato a 11 anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento delle persone offese dei danni patrimoniali e non patrimoniali con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro ciascuna. È il contenuto della sentenza pronunciata oggi pomeriggio dal collegio del tribunale di Savona presieduto da Fiorenza Giorgi.

È interdetto dai pubblici uffici e sospeso dalla professione sanitaria per undici anni.

Traversa, molto conosciuto a Savona sia per il suo studio di via Paleocapa quanto per la sua attività nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Paolo, era accusato di violenza sessuale aggravata. Dopo le indagini della squadra mobile, scattate dopo le denunce di due pazienti che avevano riferito comportamenti “anomali” durante le visite, la Procura aveva disposto l’arresto (inizialmente era ai domiciliari, ora è libero).

Il difensore, l’avvocato Andrea Frascherelli, a margine dell’udienza, ha dichiarato: “Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, presenteremo ricorso in appello“.

Durante l’interrogatorio con il gip e il pm aveva respinto le accuse e aveva evidenziato come durante le visite simulasse rapporti di tipo sessuale ma solo per finalità diagnostiche e con il consenso delle pazienti.

Il pubblico ministero Elisa Milocco aveva chiesto 15 anni di carcere. L’avvocato difensore, invece, aveva chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.