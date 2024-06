Finale Ligure. Una piccola “processione finalese” per seguire Gianluca Di Marzio tra i rioni del paese. Ieri sera il noto giornalista sportivo è intervenuto direttamente da Finale per i suoi collegamenti a Calciomercato – L’Originale, che in questi giorni sta avendo come sede centrale la città di Alassio.

In estate dopo le 23 per gli amanti del calcio il programma targato Sky è un appuntamento fisso. Di Marzio, sempre con il telefono a portata di mano, ha svolto regolarmente il suo lavoro. Poi, tra uno spostamento e l’altro per le vie della cittadina, sono state tante le richieste di selfie e autografi da parte dei ragazzi del posto. In molti con la divisa di rappresentanza del Finale FBC, la squadra cittadina.

“È stato bellissimo – commenta ad IVG.it finita la trasmissione -. Avevamo iniziato questa edizione itinerante di Calciomercato in giro per l’Italia e continuiamo a ricevere un affetto straordinario da parte delle persone. Ci troviamo benissimo nelle varie località, in queste zone avete delle meraviglie da promuovere. Spero che anche Calciomercato possa rappresentare un veicolo per rappresentare le bellezze di queste località. Mi dispiace dover partire per la Germania, invidierò le bellezze di questi posti“.

Domani ci sarà il big match degli Azzurri contro la Spagna, prossimo appuntamento per Di Marzio: “Vedendo un po’ tutte le squadre, tranne Germania e forse la Spagna che affronteremo giovedì, non ho visto tante squadre superiori a noi. Per me l’Italia è cresciuta molto. Ero lì ho visto una grandissima reazione, giocando a calcio. Sono ottimista, sicuramente ce la giocheremo con le nostre qualità. Spalletti è un allenatore che cura ogni minimo dettaglio, sono convinto che saremo una bella rottura di scatole per gli altri“.

guarda tutte le foto 17



Gianluca Di Marzio a Finale Ligure per “Calciomercato – L’Originale”

Un commento poi su Cambiaso ed El Shaarawy, due elementi della Nazionale con un passato savonese alle spalle: “Resteranno entrambi nei rispettivi club. Cambiaso è un esterno moderno, che entra dentro il campo e rappresenta una variabile tattica molto interessante per gli allenatori di oggi. Quindi sono convinto che Spalletti lo utilizzerà spesso in questo Europeo. Anche El Sharaawi può rappresentare un’ottima mossa dalla panchina. Avranno spazio perché sono stati quasi i migliori di Juventus e Roma, stanno bene e sono due bravissimi ragazzi“.

“Se patisco lo stress? Il mio è un lavoro fantastico, divertente. A me fa piacere cercare di essere sul pezzo e informare chi mi segue nella maniera più corretta possibile. Importante trovare le notizie ma anche verificarle. Lo stress è cercare di rispettare l’affetto delle persone che mi seguono“, chiosa Di Marzio prima di lasciare Finale Ligure dopo una serata ricca di notizie di mercato ma anche di tanto affetto e promozione del territorio.