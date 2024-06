Germano Barbano confermato sindaco di Vezzi Portio per la terza volta

Vezzi Portio. Germano Barbano, primo cittadino uscente, è stato confermato sindaco di Vezzi Portio.

Il raggiungimento del quorum del 40% ha consentito a Barbano, unico candidato in corsa, di conquistare la poltrona di sindaco per la terza volta di fila. L’affluenza finale a Vezzi Portio è stata del 65,62%.

Per avere l’ufficialità sarà comunque necessario attendere lo spoglio: perché l’elezione sia valida il candidato sindaco, infatti, deve ottenere il il 50%+1 di voti validi sul totale di quelli espressi.

Barbano, di professione consulente del lavoro, punta sulla continuità amministrativa del piccolo comune dell’immediato entroterra, come dimostra la stessa composizione della squadra “Vivo Vezzi”, senza tralasciare new entry di peso come l’ex vice sindaco di Spotorno ed ex vice presidente della Provincia Francesco Bonasera.

La lista “Vivo Vezzi” di Germano Barbano è formata da: Francesco Bonasera, Cesare Gasco, Rita Gravano, Mirco Lagazio, Federico Olivieri, Piero Porielli, Renato Revello, Federica Saba, Lorenzo Vercellino ed Elisabetta Zanellato.