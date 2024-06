Garlenda, ultimo atto. L’appello di Alessandro Navone: “Quindici anni di impegno e servizio. Per noi parlano i fatti”

Garlenda. “Arriviamo al termine di una campagna elettorale molto intensa, che ha visto crescere i candidati, l’interesse, il confronto con la cittadinanza”.

Parola del candidato sindaco di Garlenda Alessandro Navone che, con l’appoggio del gruppo e della lista civica “Collaborazione e Progresso”, si trova ormai alle porte del voto, previsto l’8 ed il 9 giugno.

“E’ stato veramente un bel momento, – ha affermato Navone ai microfoni di IVG in relazione a queste lunghe settimane di campagna elettorale. – Ci siamo quasi, siamo molto vicini al voto”.

Ed è quindi arrivato il momento del tradizionale appello: “Ai nostri concittadini voglio dire che per noi parlano i fatti, – ha proseguito. – Quindici anni di impegno, quindici anni di servizio a favore della nostra comunità, del nostro paese, della nostra Garlenda. E non è vero che non importa chi amministra ‘tanto è uguale’: votare è una scelta importante”.

“E noi ci siamo, abbiamo le idee chiare e sappiamo come realizzarle. La squadra è forte, ci sono ottime competenze e alle spalle abbiamo un gruppo civico che, in questi ultimi cinquant’anni, ha reso Garlenda il posto che tutti amiamo. Quindi l’appello, per l’8 e 9 giugno, è votare ‘Collaborazione e Progresso-Navone Sindaco’”, ha concluso Alessandro Navone.