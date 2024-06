Garlenda 2024, Tezel: “La frazione Paravenna è pronta a risplendere grazie a interventi di ripristino”

Garlenda. “Paravenna, una delle frazioni storiche di Garlenda, è pronta a risplendere di nuova luce grazie a una serie di interventi dedicati al suo ripristino e alla sua valorizzazione. Nonostante le sue dimensioni contenute, Paravenna merita la stessa attenzione delle aree più centrali, al fine di preservare e far conoscere il suo patrimonio storico e culturale”. Lo dichiara Luigi Tezel, candidato sindaco a Garlenda con la lista “Garlenda per tutti”.

Ripristino dell’Illuminazione di Fronte alla Chiesa. Uno dei punti del progetto riguarda il ripristino dell’illuminazione davanti alla chiesa di Paravenna. Questa operazione è fondamentale per garantire la sicurezza e la fruibilità dell’area nelle ore serali.

Valorizzazione della Strada con Guard-Rail Protettivo. “La sicurezza stradale è un’altra priorità. Verranno apportate migliorie alla strada d’accesso, inclusa l’installazione di un guard-rail protettivo dove non ci sono , al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutti coloro che percorrono questa via. Inoltre, la strada stessa sarà oggetto di interventi mirati per migliorarne la praticabilità e l’integrazione con l’ambiente circostante”.

Verso un Piccolo Borgo Storico da Valorizzare. “L’obiettivo finale di questi interventi è valorizzare Paravenna come un piccolo borgo storico, ricco di fascino e tradizione. Vogliamo creare un contesto che non solo rispecchi l’importanza storica di questo luogo, ma che sia anche in grado di attrarre turismo e di offrire ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente. Questa serie di azioni riflette l’impegno di Garlenda nel preservare il proprio patrimonio locale, promuovendo uno sviluppo sostenibile che valorizzi ogni angolo del nostro territorio”.

"Pioniere della conservazione culturale e dello sviluppo sostenibile, impegnato a garantire un futuro luminoso per ogni angolo della nostra comunità.