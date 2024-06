Garlenda 2024, il candidato sindaco Tezel: “Seri problemi di sicurezza nelle scuole mettono a rischio i nostri bambini”

Garlenda. “Le scuole del nostro comune presentano seri problemi di sicurezza che mettono a rischio i nostri bambini. Questa situazione è inaccettabile! Esigiamo interventi immediati per garantire ambienti sicuri e adatti alla loro crescita. Facciamo sentire la nostra voce”. Lo fa sapere, in una nota, la lista civica Garlenda per Tutti.

“Siamo qui oggi per denunciare una situazione che non possiamo più tollerare – spiega il candidato sindaco Luigi Tezel – le nostre scuole sono in condizioni di estrema pericolosità, strutture in degrado. È inaccettabile che i nostri bambini e ragazzi frequentino ambienti tanto insicuri. Questa è una vergogna per tutti noi e richiede interventi urgenti e decisivi. La sicurezza delle scuole deve essere una priorità assoluta”.

“I nostri figli meritano di studiare e crescere in ambienti sicuri e dignitosi. Non rimaniamo in silenzio. Facciamo sentire la nostra voce per garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi. Unisciti a noi in questa battaglia scegli il cambiamento”, conclude.