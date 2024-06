Gambero Rosso premia 4 attività savonesi: nelle nuove guide tre panetterie e un ristorante sushi

Provincia. Gambero Rosso celebra le eccellenze italiane con due nuove edizioni delle sue prestigiose guide: “Pane e Panettieri d’Italia 2025” e “Guida Sushi 2025“. Diverse attività savonesi brillano in entrambe le pubblicazioni, dimostrando la loro capacità di mantenere vive le tradizioni locali e, allo stesso tempo, abbracciare influenze culinarie internazionali.

Pane e Panettieri d’Italia 2025: il savonese si distingue

Nella sesta edizione della guida “Pane e Panettieri d’Italia 2025”, la Liguria conferma la sua posizione di rilievo nel panorama nazionale con dieci panifici presenti, la maggior parte dei quali riconosciuti con il prestigioso riconoscimento dei Due Pani. Questo dimostra una cultura del pane in costante crescita nella regione.

A Savona, tre insegne sono state premiate:

Rotondo pani e grani : noto per la sua dedizione all’uso di grani locali e metodi di lievitazione tradizionali.

: noto per la sua dedizione all’uso di grani locali e metodi di lievitazione tradizionali. Zio Pagnotta ad Albenga : riconosciuto per l’eccellente qualità del suo pane artigianale, realizzato con farine selezionate e lievitazione naturale.

: riconosciuto per l’eccellente qualità del suo pane artigianale, realizzato con farine selezionate e lievitazione naturale. Pan per Focaccia a Cairo Montenotte: celebre per i suoi prodotti da forno che combinano innovazione e rispetto delle tradizioni.

Inoltre, Genova accoglie una new entry, Billi Panedellanno1000, dove il lievito madre e le farine antiche si fondono in prodotti unici e dal sapore autentico.

Guida Sushi 2025: La cucina Giapponese conquista la Liguria

La “Guida Sushi 2025” di Gambero Rosso segna il ritorno trionfale della cucina giapponese in Italia, con una selezione di 223 ristoranti che celebrano l’arte del sushi. Anche la Liguria si distingue con due ristoranti di alto livello:

Victory Morgana Bay a Sanremo : situato in una location mozzafiato, questo ristorante offre un’esperienza culinaria che spazia dal sushi tradizionale a creazioni fusion come il Beef Maki e il Foie gras Maki.

: situato in una location mozzafiato, questo ristorante offre un’esperienza culinaria che spazia dal sushi tradizionale a creazioni fusion come il Beef Maki e il Foie gras Maki. Sushi Beach a Savona: cura e attenzione ai dettagli caratterizzano questa location dall’atmosfera ricercata che permette anche di accomodarsi su tavoli a bordo piscina con vista mare. E cura nella preparazione dei piatti e attenzione nella selezione delle materie prime (per quella ittica si predilige la provenienza locale) contraddistinguono l’offerta culinaria di questo ristorante di cucina giapponese fatta di classici (è il sushi a dominare in menu) e di sobrie variazioni sul tema. Ecco allora l’uramaki alla capasanta e quello con gambero in tempura con tartare di ricciola all’esterno; temaki con granchio, avocado, centriolo e maionese; hosomaki con dentice; nigiri di ventresca oppure di gambero viola di Sanremo; gunkan con capesante, tartufo nero, maionese al tartufo e tenkatsu. E ancora, chirashi (quello misto è con masago, ikura, salmone, tonno, pesce bianco, ebi e polpo), oltre a sashimi (anche di scampo), tempura e carpacci.

L’Impegno di Gambero Rosso

Gambero Rosso continua a essere un punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche italiane. Con le sue guide, promuove non solo la qualità dei prodotti, ma anche l’importanza della sostenibilità e del rispetto delle tradizioni culinarie. Le attività savonesi premiate nelle edizioni 2025 delle guide “Pane e Panettieri d’Italia” e “Sushi” sono un chiaro esempio di come la dedizione e la passione possano portare a risultati eccellenti, rendendo omaggio al territorio e alle sue radici culturali.