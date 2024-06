Furto al kebab Ottomani di Albenga: rubata una borsetta nel locale, bottino da 2.500 euro

Albenga. Un attimo di distrazione è costato caro, anzi carissimo, ai titolari del kebab-pizzeria Ottomani, situato in viale Martiri ad Albenga.

Proprio così perché tanto è bastato a qualche malintenzionato per mettere a segno un colpo davvero redditizio. Ad essere trafugata è stata la borsa della madre dei due fratelli titolari dell’attività.

Questa mattina, come spesso accade, si era recata all’interno del locale insieme al marito, per ottemperare alle operazioni di pulizia che precedono l’apertura. La donna ha lasciato la borsa dietro un frigo, mentre la porta era aperta per far sì che il pavimento si asciugasse più velocemente.

E il colpo, come spiegato da uno dei due titolari, Samadov Gurban, potrebbe essere avvenuto ad opera di una lei: “Una donna ben vestita, – ha raccontato ai microfoni di IVG, – è entrata all’interno del locale, ad una prima vista solo per dare un’occhiata, ed è uscita in breve tempo. Solo dopo che si era dileguata, mia mamma si è accorta che la borsetta era sparita”.

E la borsa in questione, oltre al valore dell’oggetto in sé, conteneva ben 2.500 euro, oltre a tutte le carte e ai documenti.

Immediata è scattata la chiamata ai carabinieri, che si sono recati sul posto e sono impegnati nelle indagini per risalire all’identità del ladro e recuperare la refurtiva.

“Ora mia mamma ha dovuto bloccare le carte di credito e si è poi recata dai carabinieri per sporgere denuncia”, ha concluso il titolare di Ottomani.