Fratelli d’Italia in attesa del confronto con Toti: “Dobbiamo vederlo, poi valuteremo se continuare”

Liguria. Piena fiducia sì, ma non a oltranza: il faccia a faccia sarà un passaggio obbligato. I vertici locali di Fratelli d’Italia, durante l’evento di chiusura della campagna elettorale per le europee a Genova, enunciano chiaramente la linea da tenere nei confronti della giunta Toti. A spiegarla è il coordinatore regionale Matteo Rosso a margine del comizio in corso Italia: “Noi abbiamo bisogno di un confronto con lui, di vederci negli occhi. Dopodiché, se lui ci dà tutte le rassicurazioni che sembrano emergere, noi continuiamo”.

In fondo è quello che ha sempre detto l’avvocato Stefano Savi: finché non potrà parlare con la sua maggioranza – e quindi finché rimarrà agli arresti domiciliari – non potrà decidere se mantenere l’incarico. L’istanza, però, non è stata ancora presentata. Nel frattempo a fugare i dubbi è stato il vertice autorizzato con Giampedrone ad Ameglia dal quale è emersa una linea netta: si va avanti.

Domani in Consiglio regionale verrà discussa la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione, ma l’esito è scontato: il centrodestra si compatterà intorno alla giunta e la respingerà a maggioranza. Il futuro, però, non è così ovvio. E comunque non si deciderà tra i confini della Liguria, come ricorda Stefano Balleari, consigliere regionale e candidato alle europee: “È opportuno che Toti possa presentare la sua difesa e spiegare le cose, dopodiché, quando potremo parlarci e farlo parlare coi leader della maggioranza che lo sostiene (Meloni, Tajani e Salvini) prenderemo decisioni, ma ad oggi è prematuro prendere qualsiasi iniziativa e fare qualsiasi previsione”.

“Il risultato delle europee non influenzerà le scelte – sostiene Rosso -. Noi aspettiamo che Toti possa tornare a parlare con noi per fare un confronto con lui: solo lui sa cosa c’è in queste carte che nessuno di noi è in grado di giudicare. Aspettiamo che possa tornare, al momento c’è il totale sostegno alla sua giunta, non a caso domani voteremo convintamente contro la mozione di sfiducia”.

Il fattore tempo non sarà secondario. “Mi sembra che non si sia fermato assolutamente nulla – prosegue il coordinatore e parlamentare ligure -. Spero che dopo le europee riavremo un presidente con cui poterci confrontare. È chiaro che, se starà in quella condizione ancora per un anno e mezzo, cambierà tutto, ma se sarà questione di 10-15 giorni ci confronteremo con lui. È anche una questione di profondo rispetto per un uomo con cui abbiamo governato per nove anni questa regione”.

Tutti i partiti di centrodestra dovranno misurarsi con le possibili ripercussioni dell’inchiesta sul voto. Soprattutto i candidati liguri, che partono già in svantaggio per lo scarso peso specifico della regione all’interno della circoscrizione Nord Ovest. “Credo che la vicenda possa aver penalizzato l’intera classe politica – riflette Balleari -. Già la disaffezione alle elezioni è crescente, in particolare alle europee, perché le persone vedono l’Europa molto lontana e inutile. Questa questione allontana tutti gli elettori dalla politica. Per come è stata sviluppata la vedo come un lato negativo per la partecipazione democratica: le intercettazioni e gli articoli che ne sono venuti fuori erano un po’ uno spiare dal buco della serratura che certamente non fa bene. È una curiosità a volte un po’ morbosa”.