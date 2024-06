Franco Siri confermato sindaco di Dego

Dego. Franco Siri, sindaco uscente, è stato eletto nuovamente primo cittadino di Dego. Ex dipendente dello stesso Comune, ora in pensione, come responsabile della Polizia locale, 66 anni, ha deciso di riproporre la sua candidatura “unitamente alla mia squadra, per dare continuità e cercare di completare il nostro programma, compatibilmente con le possibilità economiche, allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità”.

Siri non aveva competitors, quindi il raggiungimento del quorum gli ha consentito di ottenere l’incarico per il secondo mandato: l’affluenza nel suo Comune è stata del 68,73%.

Per avere l’ufficialità sarà comunque necessario attendere lo spoglio: perché l’elezione sia valida il candidato sindaco, infatti, deve ottenere il il 50%+1 di voti validi sul totale di quelli espressi.

La lista “Tutti per Dego – Siri sindaco” di Franco Siri: Mattia Becco, Jessica Bogliacino, Ivo Berretta, Luca Campi, Andrea Domeniconi, Maria Antonella Drago, Corrado Ghione, Paolo Mario Angelo Grenno, Luciana Nitri e Paolo Valle.