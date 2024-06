Forza Italia Albenga per Podio Sindaco: “Per un cambiamento nececessario: La nostra visione per Albenga”

Albenga. “La campagna elettorale volge al termine e, tirando le somme, siamo orgogliosi di aver portato avanti un messaggio chiaro e forte: Albenga ha bisogno di un cambiamento, Albenga merita di più. Questa città è stata governata per troppi anni dalle stesse persone, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È ora di voltare pagina, di dare ad Albenga la possibilità di crescere e di prosperare”. Lo scrive, in una nota, la lista di Forza Itali Albenga.

“La priorità per Albenga? Facile. Il rinnovamento. Questa città merita di più, merita un futuro migliore, e noi siamo pronti a lavorare senza sosta per garantirlo”, spiegano.

**Il nostro impegno per la sicurezza e il benessere dei cittadini**

Albenga non è più sicura. Furti, spaccio di droga, risse in quartieri come Viale Pontelungo, caruggi del centro storico e zone abbandonate come il parco della foce di Albenga sono diventati una triste realtà quotidiana. Non possiamo più tollerare questo stato di cose. La nostra soluzione è semplice e diretta: utilizzare la polizia locale non solo per fare multe, come fa la sinistra, ma per presidiare efficacemente il territorio e garantire sicurezza ai cittadini.

**Un welfare inclusivo e accessibile**

Albenga ha bisogno di un welfare orizzontale, ora del tutto assente. Mense scolastiche, orari scolastici prolungati, asili nido, centri anziani: queste sono le strutture che rendono una città vivibile e solidale. Da dieci anni contestiamo gli impegni dell’amministrazione comunale uscente nei bilanci del Comune. Sappiamo bene dove si può risparmiare e dove recuperare fondi per aiutare le fasce realmente deboli, senza cedere al clientelismo elettorale così caro alla sinistra.

**Combattere l’immobilismo e ripristinare la democrazia**

Il peggior difetto dell’attuale amministrazione comunale? L’immobilismo e la totale mancanza di rispetto per la democrazia. È inaccettabile che il sindaco uscente si sia permesso di bocciare in cinque anni quasi tutte le mozioni della minoranza, salvo poi appropriarsi delle stesse idee per realizzarle a nome suo. Questo atteggiamento è degno di un regime totalitario, non di una democrazia moderna. Albenga merita un’amministrazione che ascolti e rispetti tutte le voci, che favorisca il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini.

“Albenga merita un futuro migliore, un futuro fatto di sicurezza, benessere e vera democrazia. Nicola Podio e la lista “Forza Italia” sono pronti a lavorare per questo cambiamento. Insieme possiamo farcela. È ora di cambiare, Albenga se lo merita e ne ha bisogno”, concludono.