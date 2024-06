Finestre in PVC e in alluminio: quale scegliere?

PVC e Alluminio sono due materiali ottimi per le finestre della propria casa: rappresentano entrambi un’alternativa più economica rispetto ad altri materiali, sono leggeri e resistenti e offrono una gamma vastissima di colori, forme e finiture per adattarsi a qualsiasi contesto abitativo ed essere installati in qualunque stile di abitazione, dal più minimal al più classico.

Per questo motivo le aziende specializzate nella produzione di infissi e serramenti, come ad esempio Oknoplast (visita il sito web www.oknoplast.it), hanno scelto di optare per PVC e alluminio, per proporre ai propri clienti soluzioni altamente funzionali, durature, sicure, efficienti ed esteticamente impeccabili.

Si tratta però di due materiali molto diversi tra di loro e scegliere tra uno o l’altro dipende dalle specifiche esigenze personali e dalle caratteristiche della casa.

Caratteristiche principali delle finestre in PVC

Il PVC è un materiale plastico che ha origine da materie prime naturali. Le finestre in PVC sono solide e molto resistenti, hanno una lunga durata e richiedono minima manutenzione.

Essendo impermeabili, gli infissi in PVC non si rovinano nel tempo e non subiscono alterazioni neanche in condizioni atmosferiche estreme. In più, queste finestre garantiscono un altissimo livello di isolamento termico e acustico e di contenimento delle dispersioni termiche, che si traduce in massimo comfort, risparmio, minori emissioni ed efficienza energetica senza pari.

Infine, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e nuove tecniche, oltre a un’ampia gamma di opzioni disponibili in commercio, le finestre in PVC possono anche essere personalizzate e progettate su misura, con finitura diversa per l’esterno e l’interno.

Quando si sceglie questo materiale è importante accertarsi di acquistare prodotti di buona qualità, certificati e affidabili. A tal fine, è bene prestare attenzione alla presenza sul prodotto della marcatura CE e di tutte le certificazioni necessarie.

Caratteristiche principali delle finestre in alluminio

Le finestre in alluminio sono leggere e disponibili in un’infinità di design e verniciature differenti, rappresentando così una soluzione eccellente per ogni stile estetico. Nonostante la loro leggerezza, gli infissi in alluminio sono resistenti e durevoli nel tempo e non necessitano di particolare manutenzione.

Tuttavia, rispetto a quelli in PVC, questa tipologia di infissi garantisce un livello di isolamento acustico e termico minore: l’alluminio, essendo un metallo, è un conduttore con trasmittanza elevata e non assicura un’efficienza energetica perfetta; questo può causare alcuni costi in termini di spese in bolletta. Va detto, però, che l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha portato una soluzione innovativa che risolve totalmente questa problematica: stiamo parlando degli infissi in alluminio a taglio termico, in cui la parte interna del serramento viene isolata da quella esterna tramite uno strato di materiale plastico per migliorare l’isolamento termico delle finestre. Questo accorgimento fa sì che il costo sia leggermente superiore a quello dei modelli in PVC.

L’alluminio, infine, è un materiale molto versatile, infatti mette a disposizione una gamma di profili e sistemi complementari per adattarsi a tutti i tipi di dimensioni e forme, anche nei progetti architettonici più complessi.