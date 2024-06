Finale Ligure, il sindaco Berlangieri: “Pronti a potenziare il calendario di eventi e manifestazioni”

Finale Ligure. Il West Coast Meeting, in programma dal 25 al 30 giugno nei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, è l’evento inaugurale della stagione estiva per la nuova amministrazione guidata da Angelo Berlangieri: la sua giunta comunale, appena insediata, ha ereditato la programmazione di manifestazioni varata nel precedente amministrativo, ma il neo sindaco finalese annuncia: “Siamo pronti a potenziare le iniziative per aumentare l’attrattività di Finale Ligure”.

L’intenzione è stata espressa chiaramente questa mattina durante la presentazione nella sala consiliare dell’appuntamento culturale che quest’anno da Loano si sposta a Finale Ligure,

“Naturalmente ringrazio i miei predecessori per l’organizzazione di questa importante iniziativa che condividiamo e che vogliamo proseguire anche nei prossimi anni” ha detto Berlangieri.

“E’ chiaro che come nuova amministrazione ci siamo dovuti confrontare con una programmazione già stabilita per l’estate 2024 e fino alla fine dell’anno, tuttavia siamo già al lavoro, assieme al vice sindaco e assessore Maura Firpo, per integrare e implementare le manifestazioni comunali, sulla base delle risorse a disposizione e delle necessarie esigenze organizzative” ha spiegato ancora il primo cittadino finalese.

“Il nostro indirizzo politico-amministrativo sarà quello di un ritorno dei grandi eventi a Finale Ligure, fornendo nuova linfa alle attrattive presenti sul territorio anche per sostenere tutto il nostro indotto turistico-commerciale e dei servizi, il tutto con la massima condivisione e sinergie con le stesse realtà associative” ha concluso Berlangieri.