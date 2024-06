Finale 2024, l’appello al voto di Guzzi: “Idee, passione e nuove energie. Siamo la squadra giusta per dare un’ulteriore svolta alla città”

Finale Ligure. “Abbiamo cercato di fare una campagna sui contenuti. Abbiamo tante idee, tanti progetti concreti e realizzabili, e siamo sicuri che con la fiducia dei nostri concittadini li porteremo avanti insieme a loro. Qualità del turismo, qualità quando si parla di decoro cittadino e qualità anche in senso di sicurezza sono le istanze che abbiamo raccolto tra i finalesi in queste settimane. Maggior senso di sicurezza per i cittadini, anche se tutti lo percepiscono che viviamo in una realtà molto fortunata rispetto ad altre. Noi crediamo di avere la ricetta giusta, con un programma di città giusto per realizzare tutte le esigenze del territorio e della comunità”. Lo dichiara il candidato sindaco Andrea Guzzi.

“Noi siamo una squadra nuova – spiega -, giovane e quando dico nuova intendo nuova per i 90%. Abbiamo cercato di introdurre all’interno di questa nuova squadra solo 3 persone della precedente amministrazione su 16. Quindi una minima parte, per avere quel giusto mix di competenze ed esperienze utilissime per una pubblica amministrazione, ma anche tanta energia nuova, tanta passione e tante idee nuove”.

“È importante andare a votare ed esprimere questo sentimento fondamentale, anche per poter poi mugugnare liberamente, come facciamo noi liguri. L’appello ai cittadini è quello di votare la lista Guzzi Sindaco, perché è la lista che più ha creduto in concetti concreti, in idee realizzabili, in Finale Ligure, nel territorio. Siamo la squadra giusta perché con nuove energie, passione e idee possiamo dare una ulteriore svolta a questa meravigliosa città”, conclude.