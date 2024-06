Finale 2024, festa di chiusura della campagna elettorale di Andrea Guzzi

Finale Ligure. Stasera in piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure grande festa di fine campagna elettorale del candidato sindaco Andrea Guzzi con lo Zoo di 105.

L’ultimo degli eventi della campagna elettorale è dedicato alla comunità che ha supportato e sopportato questi due mesi di campagna elettorale. Fabio Alisei e Jonny Mele dello Zoo di 105 saranno i mattatori di questa serata dedicata al divertimento.

“Abbiamo basato la nostra campagna sui contenuti, sui programmi, idee e progetti concreti e realizzabili, per una crescita consapevole del nostro territorio. Finale è una delle principali mete turistiche della nostra regione e noi vorremmo che crescesse ancora migliorando la qualità, anche e soprattutto, per i cittadini che la vivono quotidianamente” commenta il candidato sindaco finalese.

“Infrastrutture, sociale, tutela dell’ambiente, cultura, grandi opere, e piccoli interventi, come abbiamo comunicato in queste settimane, sono argomenti che abbiamo analizzato, studiato e spiegato in tutti i rioni. Abbiamo progetti concreti, condivisi con i nostri candidati, cittadini che hanno voglia di dedicare il loro impegno per migliorare Finale”.

“Ieri sera a Finalpia c’è stata una bellissima festa con il gruppo musicale dei Gipsy e Balbontin: comicità, musica swing e grande entusiasmo da parte del pubblico; questa sera l’evento sarà basato sul divertimento e musica per i più giovani. Finale deve essere una destinazione per tutti: famiglie, sportivi, giovani e giovanissimi. Questa è la nostra idea: coprire tutti i target. Si può fare! E lo faremo” aggiunge ancora Andrea Guzzi.

“Concluderemo davvero domani sera questa “fatica elettorale” con un’apericena al bistrot “Megu” in piazza Garibaldi a Finalborgo, con l’intrattenimento degli artisti dell’Accademia musicale di Finalborgo. Vi aspettiamo. Seguiteci ancora in queste ultime ore e supportaci andando a votare Guzzi Sindaco!” conclude.