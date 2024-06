Finale Ligure. C’è delusione tra le fila della lista Guzzi Sindaco: la sconfitta elettorale “per mano” di Angelo Berlangieri ha lasciato un certo amaro in bocca, soprattutto per il riscontro ottenuto in alcuni rioni.

“Uno scarto così ampio non ce l’aspettavamo – ha commentato Guzzi a IVG.it – Sono sempre stato ottimista e convinto che i fatti andassero oltre le parole. Così non è stato. Ora siederemo in consiglio sui banchi della minoranza. Saremo sempre vigili e verificheremo, controlleremo e collaboreremo quando servirà. I nostri elettori potranno contare su di noi, una squadra che ritengo essere la migliore al di là del risultato ottenuto”.

Ed analizzando i risultati, sorprende il dato di Finalpia, dove Guzzi non ha ottenuto quanto sperava: “Evidentemente non siamo stati in grado di interpretare le ambizioni e le esigenze dei nostri concittadini. Aver perso a Finalpia è per me un dato incredibile. Negli ultimi anni abbiamo ‘stravolto’ un rione, un intero quartiere che così ha riconquistato dignità, valore. Perciò questo dato di certo non me l’aspettavo. I dati dagli altri rioni sono sono in linea con quello che mi aspettavo. Abbiamo vinto ovunque, magari di poco, e perso dove sapevamo essere indietro rispetto ad altre liste. Ma anche su Finalborgo avevamo tante idee, tanti disegni, progetti che evidentemente non abbiamo trasmesso in modo corretto”.

Forse anche la volontà di dare discontinuità con l’amministrazione uscente? Guzzi: “Evidentemente il nostro tentativo di far capire che lista era quasi del tutto non è passato, non ha convinto. Forse c’è stata anche la volontà di dare discontinuità soprattutto con il sottoscritto che forse per qualcuno era rappresentante di un recentissimo passato. In questi casi la responsabilità è sempre del candidato sindaco, poi della quadra. Il resto lo valuteremo”.

Angelo Berlangieri ha già fatto sapere che occorrerà rivalutare i progetti “lasciati in eredità” dall’amministrazione uscente: “Quando sono entrato dieci anni fa in amministrazione, ha creato qualche problema l’assenza di progettualità, finanziamenti… Non c’era praticamente nulla. La prossima amministrazione, invece, potrà contare su cantieri avviati, opere finanziate e progettate. E’ una grande fortuna. Certo la nuova amministrazione vorrà dare la sua impronta, ma c’è una certa continuità amministrativa. Spero il nuovo sindaco sarà accettare i nostri consigli e valutare la bontà di quanto fatto finora e che sarà fatto in futuro per bene della continuità”.

Ora, come detto, Guzzi si impegnerà sui banchi della minoranza: “Impegno e concretezza sono le nostre parole chiave. Lo scarto tra noi ed i vincitori è di circa 500 voti, quindi neanche così tanti se pensiamo al totale. Noi ci saremo sempre e comunque. Finale ha bisogno anche di noi”.