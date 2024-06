Finale 2024, Guzzi: “Piazza Abbazia è tornata alla comunità. Ciliegina sulla torta dei lavori di riqualificazione urbana di Finalpia”

Finale Ligure. “Oggi possiamo dire terminata la riqualificazione di piazza Abbazia, intervento in cui l’amministrazione ha creduto molto”. Lo comunica Andrea Guzzi, candidato sindaco di Finale Ligure.

La riqualificazione della piazza è “quella che definiamo la ‘ciliegina sulla torta’ a conclusione dei molti lavori eseguiti nel rione, ultimo lotto del piano di rigenerazione urbana attuato in questi anni a Finalpia. La piazza Abbazia ha la vocazione di divenire fiore all’occhiello della comunità di Pia, oggi quello spazio potrà tornare ai cittadini del rione che non avevano una vera piazza. Nuove alberature, verde consono, nuovi spazi di socialità. Mancano alcuni dettagli, volti a migliorare ulteriormente l’impatto visivo e ci siamo già attivati con la soprintendenza per le autorizzazioni necessarie alle modifiche: l’ingombro del ‘muretto’ vicino alla chiesa verrà abbassato e sostituito con una ringhiera per lasciare libera la visuale della bella piazza, garantendo ugualmente i parametri di sicurezza richiesti”.

“Non consideriamo certo terminata definitivamente la nostra opera a Finalpia; con questo intervento non riteniamo concluso il nostro lavoro nel rione, ora volgendo le spalle al mare, dopo il centro commerciale e produttivo, con gli interventi già eseguiti, il nostro sguardo dovrà andare al primissimo entroterra: rigenerazione urbanistiche nella ‘parte vecchia’ verso il monte di Pia e nella zona verso Calvisio e Verzi che meritano grande attenzione. Sono molti i nostri progetti che confidiamo di poter avviare nel prossimo quinquennio”.

“Erano decenni che i ‘Finalpiesi’ sentivano parlare della necessità del rifacimento della piazza. Oggi piazza Abbazia è una realtà. La piazza, unita al progetto ‘Oratori Laici’, già finanziato che prenderà il via nei prossimi mesi rendendo l’oratorio del rione uno spazio vivo ed efficiente, sono interventi rivolti a restituire alla comunità ciò che è nato per quello scopo: luoghi di aggregazione, socialità e convivialità. Li abbiamo immaginati, progettati e realizzati”.