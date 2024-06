Festival Contaminazioni Liriche, le musiche di Ennio Morricone protagoniste al Priamar

Savona. Saranno le musiche di Ennio Morricone le protagoniste del concerto sinfonico in programma giovedì 28 giugno alle 21.15 alla fortezza del Priamar di Savona nell’ambito dell’edizione 2024 del festival Contaminazioni Liriche.

Amatissima dal grande pubblico internazionale, la musica del premio Oscar Ennio Morricone (1928-2020), sarà protagonista di un concerto incastonato tra le due recite del Trovatore verdiano.

Il lascito di Morricone non è soltanto musicale in quanto le sue note nate per il cinema, sono tanto strettamente legate alle immagini che, ogni nuova esecuzione scatena un insieme di ricordi e sensazioni che rendono i concerti a lui dedicati eventi unici. Dal tema di “C’era una volta in America” (di Sergio Leone, 1984) a quello di “Mission” (di Roland Joffé, 1986), il concerto del 28 segnerà le tappe non soltanto della carriera del compositore romano ma anche quelle della nostra memoria.

Mario Menicagli dirigerà l’orchestra del Teatro Goldoni di Livorno.