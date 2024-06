Festa dello Statuto Albertino: il loanese d’adozione Massimo Carpegna omaggia Emanuele Filiberto con l’inno “Onore ai Savoia”

Liguria. Venerdì 7 giugno, Genova ha ricevuto una nuova visita del Principe Emanuele Filiberto di Savoia. L’occasione è stata il commemorare l’emanazione dello Statuto Albertino, la carta che sancì la fine della monarchia assoluta per aprirsi a quella costituzionale. Ad organizzare l’evento di livello nazionale è stato l’Istituto per le Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, ispettorato della Liguria, che fa capo al dott. Marco Ghisolfo.

Le Guardie nascono nel 1878 alla morte del primo sovrano d’Italia, Vittorio Emanuele II, quando i veterani delle guerre d’indipendenza decisero di prestare una guardia d’onore alle spoglie del “Padre della Patria“, per poi estendersi nel tempo a tutte le spoglie dei sovrani italiani. Si tratta di un’associazione combattentistica sottoposta al controllo del Ministero della Difesa e che porta avanti ancora oggi i valori del Risorgimento che hanno fatto l’Unità d’Italia.

“Durante la cena di gala – si legge in una nota -, e dal Presidente dell’Istituto Capitano di Vascello Ugo D’Atri, sono stati ricordati alcuni articoli dello Statuto e una finestra temporale si è aperta su un’epoca diversa, romantica, orgogliosa e fiera: quella del nostro Risorgimento. Art. 50 “Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità“ poiché servire la Patria è un onore e non un mestiere”.

La commemorazione è iniziata con una Messa solenne nella Chiesa di San Sisto di via Prè, storicamente la chiesa del Palazzo Reale nella quale è presente la “Sala Regia“ da cui i sovrani assistevano alle celebrazioni liturgiche durante i loro soggiorni nel capoluogo ligure. È poi proseguita al Grand Hotel Savoia dove, oltre a un sontuoso desinare, è stato omaggiato l’ingresso di alcune nuove Guardie d’Onore ed è intervenuto il Principe con un breve e sentito discorso sui valori del Risorgimento: “In esso è stato ricordato quanto la famiglia reale difendesse questo Statuto, anche nei momenti più tragici. Quando dopo la Seconda Guerra d’Indipendenza e la terribile sconfitta nella Battaglia di Novara Metternich cercò di spingere per l’abolizione dello Statuto Albertino, questa fu la risposta di Vittorio Emanuele II: “Nella mia Casa la parola è segno di fede. Casa Savoia conosce la via dell’esilio, non quella del disonore”, aggiungono.

“Una gradita sorpresa per il Principe, tutte le rappresentanze, le Guardie d’Onore e gli invitati è stata la proposta di un inno sinfonico composto dal Maestro Massimo Carpegna, torinese di nascita ma loanese d’adozione. “Onore ai Savoia“ ricorda nel testo scritto dallo stesso Autore i valori risorgimentali e la ragione delle Guardie d’Onore. Applausi, un po’ di commozione e l’omaggio al compositore, da parte di Emanuele Filiberto, di un Tricolore con dedica e firma autografa dal Principe”, concludono.