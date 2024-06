Faceva passare cellulari ai detenuti in carcere: arrestato poliziotto della penitenziaria

Liguria. Un poliziotto penitenziario operativo nel carcere di Marassi di Genova è stato arrestato, ieri, dai suoi stessi colleghi su richiesta del pubblico ministero Luca Monteverde, poiché a seguito di indagine sarebbe emerso che l’uomo introducesse in maniera illecita telefoni cellulari all’interno del carcere.

Dopo l’arresto l’agente è stato condotto presso il carcere di Pontedecimo, dove nella giornata di lunedì sarà sottoposto ad interrogatorio.

“Reati del genere non dovrebbero mai accadere – commenta Guido Pregnolato, segretario regionale dell’USPP – le mele marce vanno prontamente intercettate e allontanate perché non degne di indossare la nostra uniforme e perché mettono a repentaglio la sicurezza interna”.

“Per questo rivogliamo tutto il nostro apprezzamento al Comando ed ai colleghi del Corpo di Polizia Penitenziaria dell’istituto di Genova Marassi – conclude Pregnolato – che tra mille difficoltà quotidiane assolvono al nobile mandato istituzionale che la legge e la Costituzione ci affida e riescono a garantire l’ordine e la sicurezza interna, nonostante la cronica carenza di organico”.

“E’ un dovere tutelare l’istituzione penitenziaria e le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria alla luce dell’arresto avvenuto nel carcere di Marassi. Nell’assoluta convinzione dei capisaldi giuridici della presunzione d’innocenza e del carattere personale della responsabilità penale, che vale per tutti, se gli indizi saranno confermati il responsabile che avrebbe favorito traffici illeciti ai detenuti subiranno le giuste conseguenze sia sotto il profilo penale e disciplinare perché hanno tradito lo Stato e la fiducia di tutti i colleghi. La Polizia Penitenziaria è in prima linea per eliminare le mele marce” sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“È inutile nascondere – aggiunge – la grande amarezza che questo grave fatto ha determinato tra i colleghi di Marassi. Ma il Corpo di Polizia penitenziaria è una Istituzione sana. E’ del tutto evidente che rendersi responsabili di comportamenti che sono non solo contrari alla nostra etica professionale ma addirittura illegali perchè violano le norme penali è assolutamente ingiustificabile, tanto più se a porli in essere è chi svolge la delicata professione di poliziotto penitenziario” conclude.