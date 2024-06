Ex aree Piaggio di Finale, Guzzi: “Ieri ferita da sanare, oggi grande risorsa: occupazione giovanile, sostenibilità e qualità”

Finale Ligure. “Oggi, finalmente, dopo la recente acquisizione dal fallimento, si prospettano soluzioni per quella che era divenuta una cicatrice sulla città”. Così Andrea Guzzi, candidato primo cittadino di Finale Ligure con la lista “Guzzi Sindaco”, sul futuro delle ex aree Piaggio finalesi.

“In un’area così importante la politica ha il dovere di aprire un dialogo costante con la nuova proprietà: la prossima amministrazione avrà il compito di limitare le potenzialità edificatorie, ottenere nuovi spazi pubblici, aree verdi, parchi urbani, parcheggi, servizi. L’attenzione alla sostenibilità ad alla riduzione del consumo del suolo deve essere una delle priorità: energie rinnovabili e ricircolo delle acque. Le aree ex Piaggio dovranno essere una risposta ad esigenze della città e non più un problema, e siamo certi che lo saranno. Il nostro compitò sarà lavorare per creare destinazione urbanistiche che abbiano un senso nella Finale Ligure di domani: residenziali, commerciali, turistico ricettivo di qualità, con una la giusta mixitè funzionale che offra alla città nuove opportunità e risorse. Occupazione giovanile, qualità e sostenibilità, in questo momento sono i nostri fari”.

“Da metà giugno 5000 metri metri quadri di aree sottostanti l’attuale Aurelia, saranno immediatamente disponibili, oltre 200 posti auto che potranno già essere utilizzati già in questa stagione estiva da ospiti e residenti”.

“Oggi il nostro sogno è diventato realizzabile. Chiediamo la vostra fiducia con il voto a queste elezioni amministrative per restituire bellezza e onore al luogo che ha dato lustro e lavoro per decenni alla nostra città. Il nostro sogno non è un’utopia”.