Europee, Sartori (Fdi): “In Liguria il centrodestra migliora rispetto al 2022, l’inchiesta su Toti non ha influito”

Liguria. “Le elezioni europee hanno confermato il centrodestra e Fratelli d’Italia come primo partito in Italia a dimostrazione del fatto che se si governa bene gli elettori ti premiano: l’Italia, a differenza di altre importanti Nazioni europee, ha un Governo e una maggioranza stabile rafforzata ancora di più da questa tornata elettorale”.

Così l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Augusto Sartori commenta il risultato delle elezioni europee.

“A livello regionale Fratelli d’Italia ha ottenuto il 26,77% migliorando di oltre 2 punti percentuali il risultato delle politiche di due anni fa facendo sì che ad oggi sia il primo partito della Liguria”.

“Siamo andati benissimo a Portofino (43,6%), Santa Margherita (35,8%) e in generale in tutto il Tigullio. Anche a livello di coalizione il centrodestra migliora rispetto alle elezioni del 2022: l’onda lunga dell’inchiesta che ha coinvolto il nostro presidente non ha influito quindi sul voto degli elettori che ci ha scelto perché evidentemente stiamo amministrando bene questa regione”.

“Voglio congratularmi, infine, con il nostro candidato ligure Stefano Balleari che ha ottenuto uno splendido risultato con circa 15 mila preferenze: sono certo che lo ritroverò in Consiglio regionale ancor più battagliero di prima” conclude.